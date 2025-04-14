Ev almak için kredi çekecekler dikkat! İşte 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi...

Ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini araştırmaya devam ediyor. Bankaların kredi oranları güncellenirken vatandaşlar en düşük faiz oranı veren bankaları merak ediyor.
Birçok banka şubesi Merkez Bankası'nın regülasyon kararları çerçevesinde Zorunlu Karşılık ayırmasından dolayı, müşterilerine anında kredi açamıyorlar. Ön onay aşamasını geçen birçok kişi, ay başını veya bir sonraki dönemi beklemeleri isteniyor. Ayrıca konut kredilerinin faizlerinin şu anda maliyetlere yakın olduğunu söyleyen özel banka yetkilileri, 2 milyon lirayı 200 bin TL tüketici kredisi ile 10 farklı müşteriye kullandırmalarının daha karlı bir netice verdiği için konut kredisi taleplerinde zorlu bir süreç olduğunu ifade ediyorlar.
Özel ve devlet bankalarında faiz oranları değişkenlik gösteriyor. İşte 120 ay vade ile 2 milyon lira veren bazı bankaların faiz oranları ve geri ödemeleri...
Faiz oranı: Yüzde 3,14
Aylık ödeme: 64 bin 376 TL
TOPLAM GERİ ÖDEME: 7 milyon 725 bin 86 TL
Faiz oranı: Yüzde 2,59
Aylık ödeme: 54 bin 326 TL
TOPLAM GERİ ÖDEME: ödeme 6 milyon 519 bin 100 TL
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık ödeme: 61 bin 596 TL
TOPLAM GERİ ÖDEME: 7 milyon 391 bin 438 TL
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