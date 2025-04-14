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Ev almak için kredi çekecekler dikkat! İşte 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi...

14.04.2025 16:18
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Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini incelemeye devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranları değişikenlik gösterirken en yüksek faiz oranı yüzde 3,14 ile Garanti Bankası'nın oldu. Peki, 120 ay vade ile 2 milyon liranın geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları ile kredi miktarları...

Ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini araştırmaya devam ediyor. Bankaların kredi oranları güncellenirken vatandaşlar en düşük faiz oranı veren bankaları merak ediyor.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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KREDİ ALMAKTA ZORLUK YAŞANIYOR!

KREDİ ALMAKTA ZORLUK YAŞANIYOR!

Birçok banka şubesi Merkez Bankası'nın regülasyon kararları çerçevesinde Zorunlu Karşılık ayırmasından dolayı, müşterilerine anında kredi açamıyorlar. Ön onay aşamasını geçen birçok kişi, ay başını veya bir sonraki dönemi beklemeleri isteniyor. Ayrıca konut kredilerinin faizlerinin şu anda maliyetlere yakın olduğunu söyleyen özel banka yetkilileri, 2 milyon lirayı 200 bin TL tüketici kredisi ile 10 farklı müşteriye kullandırmalarının daha karlı bir netice verdiği için konut kredisi taleplerinde zorlu bir süreç olduğunu ifade ediyorlar.

Özel ve devlet bankalarında faiz oranları değişkenlik gösteriyor. İşte 120 ay vade ile 2 milyon lira veren bazı bankaların faiz oranları ve geri ödemeleri...

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 3,14

Aylık ödeme: 64 bin 376 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME: 7 milyon 725 bin 86 TL

HALK BANKASI

HALK BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 2,59

Aylık ödeme: 54 bin 326 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME: ödeme 6 milyon 519 bin 100 TL

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 2,99

Aylık ödeme: 61 bin 596 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME: 7 milyon 391 bin 438 TL

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi banka emlak
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