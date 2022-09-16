FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Fırsatçılık kovalayanlar, 'kimse anlamaz' diyenler dikkat! Altını çize çize açıkladı: 'Onlar kura dışı kalacak'

Fırsatçılık kovalayanlar, 'kimse anlamaz' diyenler dikkat! Altını çize çize açıkladı: 'Onlar kura dışı kalacak'

16.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fırsatçılara geçit vermeyeceklerinin altını çizdi. "Bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum yanlış bilgi verenin kura dışı kalacağını söyledi. Bakan Kurum ayrıca, söz konusu projeye aynı evden kaç kişinin başvurabileceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu kampanyayla ilgili olarak yapılacak denetimlerle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirtti. Söz konusu proje kapsamında denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirten Bakan Kurum, "Bir ihmal, hata, kusur varsa dahi kurada çıkması önemli değil, bunların hepsi detaylı incelenecek." ifadesini kullandı.

BAŞVURURKEN O HATAYI SAKIN YAPMAYIN

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Kişinin proje açıklanmadan önce evi vardı, bu evi başkasına devretti ve kampanyaya başvurdu. Bu durumda denetimler ne kadar geriye doğru işletilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan burada gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması. Arkadaşlarımız bu anlayışla detaylı şekilde başvuruları inceleyecek. Projemizin açıklandığı gün itibarıyla konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor.
Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda başvuru günü itibarıyla ve sonrasında, üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."

"HEPSİ DETAYLI İNCELENECEK"

"HEPSİ DETAYLI İNCELENECEK"
Murat Kurum, "Denetimler geriye doğru olmayacak mı?" sorusunun yinelenmesi üzerine, "Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık. Şartları vatandaşlarımız bilmiyordu. Kampanyanın günü itibarıyla biz bu süreci yürüteceğiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bize bağlı, bu noktada ilgili bakanlıklarımızdan verilerin hepsini alacağız. 13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak. Bizim gözden kaçırdığımız farz edelim ki oldu, böyle bir ihmal, hata, kusur varsa dahi kurada çıkması önemli değil, bunların hepsi detaylı incelenecek." ifadesini kullandı.

YANLIŞ BİLGİ VEREN KURA DIŞI KALACAK

YANLIŞ BİLGİ VEREN KURA DIŞI KALACAK
İncelemelerin ardından kişinin başvurusuna göre üzerinde evi ve iş yeri olup olmadığının inceleneceğini aktaran Kurum " Gelirin 18 bin lira İstanbul'da. diğer İllerde de 16 bin lira altında olması gerekiyor. Gelir beyanı hatalıysa başvuru şartlarda bu şartlara uymayan durumlar söz konusu ise vatandaşlarımızı bu noktada kura dışı bırakacağız." diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jesus'u çıldırtan olay! Saha bir anda karıştı...

Jesus'u çıldırtan olay! Saha bir anda karıştı...

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Korkutan rapor! 2023'te risk artıyor...

Korkutan rapor! 2023'te risk artıyor...

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı

EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.