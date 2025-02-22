Fiyatlar Türkiye'nin ortalamasını geçti! O bölgeye yerleşmek hayal oldu

Yaşam maliyetlerinin yükselmesi, büyükşehirlerde nüfus kalabalığı, İstanbul için deprem tehlikesi gibi birçok neden bütçesi olan vatandaşların Ege kıyılarında arsa alarak büyüşehirden göç etme hayali kurmasına neden oluyor. Son yıllarda enflasyonun yüksek olması ve gayrimenkul fiyatlarının birçok vatandaşın cebini zorlaması arsa fiyatlarının yükselmesine neden oldu.