Fiyatlar Türkiye'nin ortalamasını geçti! O bölgeye yerleşmek hayal oldu

Yaşam maliyetlerinin yükselmesi, büyükşehirlerde nüfus kalabalığı, İstanbul için deprem tehlikesi gibi birçok neden bütçesi olan vatandaşların Ege kıyılarında arsa alarak büyüşehirden göç etme hayali kurmasına neden oluyor. Son yıllarda enflasyonun yüksek olması ve gayrimenkul fiyatlarının birçok vatandaşın cebini zorlaması arsa fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Özellikle Ege kıyısına taşınmak isteyenlern arsa fiyatlarını incelerken bölgede butik turizmin yaygınlaşması, turizmin belli merkezlerden çıkıp bölgeye yayılmasıyla arsa fiyatları da değerlendi.
Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre; Türkiye’de arsa fiyatları ortalaması son 1 yılda yüzde 16,75 artarak metrekare fiyatı 5 bin 807 TL olarak ölçülürken Balıkesir’de yüzde yıllık artış yüzde 39,20, İzmir’de yüzde 22,25, Aydın’da yüzde 30,31, Muğla’da yüzde 25,08’lik artış yaşandı. Ege kıyılarında fiyatlar, 3 ilçe dışında ülke ortalamasının üzerine çıktı. 7 ilçede ise metrekare fiyatı 20 bin lirayı aştı.
37 - Seydikemer (Muğla) 2.879 ₺/m2
36 - Menteşe (Muğla) 4.796 ₺/m2
36 - Menteşe (Muğla) 4.796 ₺/m2
34 - Eceabat (Çanakkale) 6.286 ₺/m2
33 - Ayvacık (Çanakkale) 6.372 ₺/m2
32 - Milas (Muğla) 6.505 ₺/m2
31 - Didim (Aydın) 6.931 ₺/m2
30 - Selçuk (İzmir) 7.606 ₺/m2
29 - Köyceğiz (Muğla) 7.820 ₺/m2
28 - Dikili (İzmir) 8.604 ₺/m2
27 - Gömeç (Balıkesir) 8.728 ₺/m2
26 - Menemen (İzmir) 8.816 ₺/m2
25 - Ula (Muğla) 9.031 ₺/m2
24 - Aliağa (İzmir) 9.568 ₺/m2
23 - Menderes (İzmir) 9.954 ₺/m2
22 - Burhaniye (Balıkesir) 10.079 ₺/m2
21 - Balçova (İzmir) 10.186 ₺/m2
20 - Foça (İzmir) 10.333 ₺/m2
19 - Ortaca (Muğla) 10.531 ₺/m2
18 - Marmaris (Muğla) 11.363 ₺/m2
17 - Dalaman (Muğla) 11.652 ₺/m2
16 - Datça (Muğla) 11.911 ₺/m2
15 - Kuşadası (Aydın) 12.265 ₺/m2
14 - Karaburun (İzmir) 12.560 ₺/m2
13 - Seferihisar (İzmir) 12.928 ₺/m2
12 - Ayvalık (Balıkesir) 13.127 ₺/m2
11 - Fethiye (Muğla) 13.193 ₺/m2
10 - Çiğli (İzmir) 13.735 ₺/m2
Okuyucu Yorumları 0 yorum