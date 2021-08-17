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Hepsi çok ucuz! İstanbul’da yarı fiyatına icradan satılık daireler!

17.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beylikdüzü, Büyükçekmece, Pendik, Kadıköy, Sancaktepe, Çatalca, Esenyurt, Kartal gibi birçok ilçesinde onlarca daire, neredeyse yarı fiyatına icradan satışa sunuldu.

İlçelerde bulunan icra dairelerinin merkezlerinde açık artırmayla satılacak daireleri satın almak için belirli şarları yerine getirmek gerekiyor. İşte icradan satılan daireler ve diğer tüm bilgiler…

İşte icradan satılık daireler...

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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