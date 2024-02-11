İkinci gayrimenkulu olanlar dikkat! Kayınvalide Maliye'ye takıldı, akla gelmeyecek cezayla karşı karşıya kaldı

Mandal yaşananlara ilişkin olarak, "İki gayrimenkul olduğu için Maliye Bakanlığı, birinden kira mı alıyorsun diyerek yoklama yapıyor ve durumu tespit ediyor.İncelemeye alıyor. Kayınvaliden de olsa bu kan bağın olmadığı için kanunda yazan istisnaya girmiyor. Değeri 1 milyon 200 bin lira ise 5 bin lira geliri elde ettiğini varsayar devlet ve bunun üzerinden vergisi alır" değerlendirmesini yaptı.