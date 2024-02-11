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İkinci gayrimenkulu olanlar dikkat! Kayınvalide Maliye'ye takıldı, akla gelmeyecek cezayla karşı karşıya kaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.02.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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Konut ve iş yeri kira gelir beyannameleri için 31 Mart tarihi belirlenirken ikinci gayrimenkulu olup akrabalarına bedelsiz kullandıranlara da ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ankara'da kayınvalidesi ve baldızına evini bedelsiz veren bir kişi cezayla karşı karşıya kaldı.

Konut ve iş yeri kira gelir beyannameleri için geri sayım başlamışken Hazine ve Maliye Bakanlığı da denetimlerini sürdürüyor. Birden fazla gayrimenkulu olan ve evlerini bedelsiz kullandıranlar vergilerini ödemezse ceza yolda. Maliye'nin denetiminde akla gelmeyecek cezayla karşılaşabilirsiniz.

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Bir başka evini kan bağı dışındaki bedelsiz kiraya vermenin de vergi cezası var. Ankara'da damadının dairesinde kira vermeden oturan bir kayınvalide Maliye'nin denetimine konu oldu.

HaberTürk TV yayınına katılan Yüksek Mali Müşavir Sezai Mandal, "Eğer sizin iki daireniz varsa bunun birisini kayınpederiniz yahut baldızının ikametine tesis ediyorsanız kira bedeli almamış olsanız bile emlak beyannamesindeki değerin yüzde 5'i bir yıllık kira olmak üzere bu kirayı almış varsayar ve bunun üzerinden vergi ödemek zorundasınız."dedi.

Mandal şu ifadeleri kullandı:

"Kan ve kayın hısımlarına bedelsiz veremiyoruz. Tespiti halinde cezaya maruz kalabilirsiniz."

Ankara'da iki çocuk sahibi baba yatırım için aldığı ikinci dairesine yaşlı kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşini yerleştirdi. Ancak tapu kayıtlarında iki gayrimenkul sahibi olduğu gözükünce ikinci daireyi kiraya vermiş olabileceği ve evin de kira beyannamesi sunmadığı gerekçesiyle vergi dairesine çağrıldı.

Mandal yaşananlara ilişkin olarak, "İki gayrimenkul olduğu için Maliye Bakanlığı, birinden kira mı alıyorsun diyerek yoklama yapıyor ve durumu tespit ediyor.İncelemeye alıyor. Kayınvaliden de olsa bu kan bağın olmadığı için kanunda yazan istisnaya girmiyor. Değeri 1 milyon 200 bin lira ise 5 bin lira geliri elde ettiğini varsayar devlet ve bunun üzerinden vergisi alır" değerlendirmesini yaptı.

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Beyanname Maliye gayrimenkul tapu denetim Kira gelir kayınvalide
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