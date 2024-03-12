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İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuz: İstanbul'da konut fiyatları Avrupa'yla yarışıyor

12.03.2024 14:13
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Konut fiyatlarındaki artış öyle bir hale geldi ki artık İngiltere'den ev almak İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden ev almaktan daha kolay. Eyüpsultan'da en ucuz sıfır daire fiyatları 6-8 milyon TL arasında değişiyor. Bununla beraber İngiltere'deki yeni bir evin fiyatı yurt dışı yatırımını bir kez daha akıllara getirdi.

Kredi faizlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar derken konut piyasası tavan yaptı. Hal böyle olunca fiyatlar Avrupa'yla yarışır duruma geldi. Eyüpsultan konut fiyatlarında İngiltere'yi solladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

İNGİLTERE EYÜPSULTAN'DAN UCUZ

Eyüpsultan'da yeni dairelerin fiyatları 8-15 milyon TL arasında değişiyor.

tv100'e konuşan emlakçı Adem Akkuzu piyasayı "Sıfır daireler en ucuzu 6-8 milyon arası. Daha lüksü varsa 13, 15, 16 milyona kadar çıkıyor" sözleriyle açıkladı.

İngiltere'de ise yeni bir ev 4,5 milyon TL'ye (110 bin £) satılıyor.

Türkiye'deki konut fiyatlarındaki bu artış yatırımcıların ibreyi yurt dışına çevirmesine de yol açtı.

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Öte yandan Türkiye'nin en pahalı mahalleleri ise şöyle sıralanıyor:

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İstanbul Eyüpsultan konut fiyatları
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