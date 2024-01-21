Fahiş fiyat balonu patladı, iş yeri kiralarında düşüş başladı

"Yıllardır esnaflık yapıyorum, iki üç yıldır olan bir fiyat ömrümde görmedim. Böyle bir fiyat yoktu zaten. Bu tamamen pandemi döneminde olmasından dolayı insanların birazcık fırsatçılığından dolayı, birazcık Rusya Savaşı'ndan, birazcık Antalya'mıza çok fazla göçten dolayı, talebin çok fazlasından dolayı fiyatları tabiri caizse şişirdiler. Ama şimdi ne oldu? Düştü. O dönemde ev fiyatlarının balın gibi şiştiğini söyledim. Evlerdeki gibi dükkan fiyatlarındaki balonda patladı, normal seviyesine geldi. Fiyat olması gereken yere geldi. Bugün 10 binden 250 bin liraya kadar yerine büyüklüğüne göre fiyatlar var. Bu şekilde fiyatlar devam edecektir diye düşünüyorum”