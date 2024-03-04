Kentsel dönüşüme özel kredi, hibe ve taşınma desteği! BBDK, kredi kısıtlamasını kaldırdı! Ödeme planı: 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz.. Aylık 5 bin 833 TL'den başlıyor

İstanbul depremiyle ilgili her yeni günde uzmanlar tarafından yeni uyarılar gelirken; eski binaların fazlalığı mega kentte endişe yaratıyor. Özellikle 6 Şaubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm için atılacak adımları beklerken, hükümet de düğmeye bastı. Depreme hazırlığı kolaylaştırmak için kredi kolaylığı sağlandı. Hükümet İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 'Yarısı bizden' kampanyası başlatmıştı. BDDK da buna ek olarak yeni bir karar aldı. Alınan karara göre riskli binalara uygulanan kredi kısıtlaması kaldırıldı.



