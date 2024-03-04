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  4. Kentsel dönüşüme özel kredi, hibe ve taşınma desteği! BBDK, kredi kısıtlamasını kaldırdı! Ödeme planı: 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz.. Aylık 5 bin 833 TL'den başlıyor

Kentsel dönüşüme özel kredi, hibe ve taşınma desteği! BBDK, kredi kısıtlamasını kaldırdı! Ödeme planı: 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz.. Aylık 5 bin 833 TL'den başlıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.03.2024 08:14
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Kentsel dönüşüme özel kredi desteğinde detaylar dikkat çekiyor. Nisan ayındaki başvuruları kaçıranlar için hükümet yeni bir fırsat sunarken BDDK'da kredi kısıtlaması kararını kaldırdı. Kampanya kapsamında 700 bin TL'ye kadar, hibe ve kredi desteği veriliyor. 100 bin TL'ye kadar da taşınma desteğinin verileceği açıklanırken, yıl yıl ödeme planı da belli oldu. Buna göre 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz kredi desteğinin ilk taksidi 5 bin 833 TL'den başlıyor. İşte detaylar...

İstanbul depremiyle ilgili her yeni günde uzmanlar tarafından yeni uyarılar gelirken; eski binaların fazlalığı mega kentte endişe yaratıyor. Özellikle 6 Şaubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm için atılacak adımları beklerken, hükümet de düğmeye bastı. Depreme hazırlığı kolaylaştırmak için kredi kolaylığı sağlandı. Hükümet İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 'Yarısı bizden' kampanyası başlatmıştı. BDDK da buna ek olarak yeni bir karar aldı. Alınan karara göre riskli binalara uygulanan kredi kısıtlaması kaldırıldı.

Anlık Borsa

YARISINDAN BİR FAZLASI YETERLİ

YARISINDAN BİR FAZLASI YETERLİ

ATV Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, "Riskli binaların hepsi kentsel dönüşüme girecek. İstanbul için çok önemli. 10 daire varsa ve 5 daireyi geçtiği takdirde yani 6 daire olduktan sonra hemen kentsel dönüşüme o bina giriyor" dedi.

700 BİN TL'YE KADAR HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

700 BİN TL'YE KADAR HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Riskli yapıda oturanların başvruracağı kampanya kapsamında; bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi desteği ve 100 bin TL'ye kadar tahliye desteği verilecek.

KİRACILARA 100 BİN TL

KİRACILARA 100 BİN TL

Ayrcıa kiracılar da bir kereye mahsus ve geri ödemeiz olmak üzere 100 bin TL tahliye desteği alacak.

İş yerleri için de 350 bin TL hibe, 350 bin TL kredi ve yine geri ödemesiz taşınma desteği olacak. Yine kiracılara da yine 100 bin TL kira desteği sunulacak.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 1 YIL FAİZSİZ

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 1 YIL FAİZSİZ

Kampanyada ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Ödemeler ilk 12 ay faizsiz, 120 ay uygun vadeli şekilde gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm kredi bddk
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