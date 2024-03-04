Kentsel dönüşüme özel kredi, hibe ve taşınma desteği! BBDK, kredi kısıtlamasını kaldırdı! Ödeme planı: 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz.. Aylık 5 bin 833 TL'den başlıyor

İstanbul depremiyle ilgili her yeni günde uzmanlar tarafından yeni uyarılar gelirken; eski binaların fazlalığı mega kentte endişe yaratıyor. Özellikle 6 Şaubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm için atılacak adımları beklerken, hükümet de düğmeye bastı. Depreme hazırlığı kolaylaştırmak için kredi kolaylığı sağlandı. Hükümet İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 'Yarısı bizden' kampanyası başlatmıştı. BDDK da buna ek olarak yeni bir karar aldı. Alınan karara göre riskli binalara uygulanan kredi kısıtlaması kaldırıldı.
ATV Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, "Riskli binaların hepsi kentsel dönüşüme girecek. İstanbul için çok önemli. 10 daire varsa ve 5 daireyi geçtiği takdirde yani 6 daire olduktan sonra hemen kentsel dönüşüme o bina giriyor" dedi.
Riskli yapıda oturanların başvruracağı kampanya kapsamında; bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi desteği ve 100 bin TL'ye kadar tahliye desteği verilecek.
Ayrcıa kiracılar da bir kereye mahsus ve geri ödemeiz olmak üzere 100 bin TL tahliye desteği alacak.
İş yerleri için de 350 bin TL hibe, 350 bin TL kredi ve yine geri ödemesiz taşınma desteği olacak. Yine kiracılara da yine 100 bin TL kira desteği sunulacak.
Kampanyada ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Ödemeler ilk 12 ay faizsiz, 120 ay uygun vadeli şekilde gerçekleşecek.