Konutta yeni krizin adı ek protokol! Kiracılara kötü haber! 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz...

Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki artış gündemden düşmezsek kiracılar ve ev sahipleri ödemeler konusunda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ile ek protokol imzalayan kiracıları bekleyen tehlikeler neler? Mahkeme kararlarını hatırlatan hukukçular kiracıları uyarmaya devam ediyor. Ek protokol imzalamadan bir kez daha düşünün...



