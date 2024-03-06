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  4. Konutta yeni krizin adı ek protokol! Kiracılara kötü haber! 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz...

Konutta yeni krizin adı ek protokol! Kiracılara kötü haber! 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 11:34
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Ev sahipleri ve kiracılar bu kez ek protokol nedeniyle karşı karşıya. Ev sahibi ile sorun yaşamak istemeyen ve fiyat artışları için ek protokol imzalayan kiracıları üzecek haber geldi. Hukukçular ek protokole karşı kiracılara uyardı.

Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki artış gündemden düşmezsek kiracılar ve ev sahipleri ödemeler konusunda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ile ek protokol imzalayan kiracıları bekleyen tehlikeler neler? Mahkeme kararlarını hatırlatan hukukçular kiracıları uyarmaya devam ediyor. Ek protokol imzalamadan bir kez daha düşünün...

Anlık Borsa

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunlara bir yenisi daha eklendi. Yüzde 25 sınırlaması, enflasyon, konut- kira artışları nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıkları var.

Kira ücretini artırmak isteyen ev sahibi fiyat artışı için sözleşme dışına çıkarak ek protokol imzalatılıyor. Hukukçular ek protokole karşı kiracıları uyarıyor. Kira tespit davaları açılırken mahkemeler için protokol değil ilk kira sözleşmesi geçerli.

Yeni ev bulma kaygısı yaşayan kiracılar ev sahiplerinin ara zamlarına göz yumuyor. Bu zamlarla ilgili ek protokol imzalıyor. Ancak bu protokol ilk sözleşmenin yerine geçmiyor.

HaberTürk yayına katılan avukat Burak Erden, "TÜFE oranındaki artışı kabul etmiyorlar. Haliyle bu ek protokolü yapıyorlar ama halihazırda en başta yapılan sözleşme geçerli." diye konuştu.

Ev sahibi ile anlaşıp fiyat artıran ve bunun için ek protokol imzalayan kiracı 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşılaşabilir.

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Kiracı ev sahibi artış fiyat protokol ek
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