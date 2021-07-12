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  4. Sadece 1 yılda yüzde 135 kazanç! O evler adeta para bastı

Sadece 1 yılda yüzde 135 kazanç! O evler adeta para bastı

12.07.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün ardından gayrimenkul piyasasında fiyatlar adeta uçtu. Pandemiden korunarak tatil yapmak isteyen pek çok vatandaş, yazlık bölgelerdeki villalara yönünü çevirdi. Bu da bazı bölgelerdeki evlerin 1 yılda yüzde 135 oranında kazancını artırdı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs, dünyadaki pek çok kişinin yaşam şeklini de değiştirdi. Evde daha çok vakit geçirdiğimiz şu günlerde, vatandaş müstakil evlere yöneldi. Yazın gelmesiyle birlikte ise hem tatil yapmak hem de pandemiden korunmak isteyenler otel yerine, ev kiralamayı tercih ediyor. Bu durum da bazı bölgelerde ev fiyatlarını adeta uçurdu. İşte değerine değer katan evler…

Değerine değer katan evler

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yazlık bölgelerdeki hareketlilik arttı. Eskiden her şey dahil otellere yönelenler, şimdi pandemiden dolayı daha korunaklı tatil yapmayı istiyor. Özellikle havuzlu villalara talep arttı. Bu talep evlerin satılık fiyatlarının da artmasına neden oldu. Satılık yazlık fiyatlarında yüzde 78’lik artış ile Seferihisar şampiyon olurken, kiralık fiyatlarda ise en yüksek artış yüzde 135 ile Edremit’te oldu.
Ortalama metrekare fiyatı 3 bin 497 liradan 6 bin 223 liraya yükselen Seferihisar'ı, yüzde 69-54 arasındaki değişimler ile Muğla-Fethiye, Antalya- Serik, İzmir-Urla, Aydın- Didim, Muğla-Bodrum, Muğla-Milas, İzmir-Çeşme, Antalya-Döşemealtı ve Aydın-Kuşadası takip etti.
Buralarda satılık evi bulunanlara adeta piyango vurdu. Ev satın almak bir hayalken, ev kiralayıp tatil yapmak da büyük bir güç istiyor.

KİRALIKLAR YÜZDE 135 ARTTI

KİRALIKLAR YÜZDE 135 ARTTI
Satılık evlerin fiyatının artmasıyla birlikte kiralık yazlıklar da adeta uçuşa geçti. Kiralık konutların ortalama metrekare fiyatının en çok arttığı ilçeye bakıldığında, karşımıza yüzde 135’lik bir artış ile Balıkesir-Edremit çıkı.
Edremit'te, 1 yıl içinde ortalama metrekare fiyatının 11 liradan 26 liraya yükseldiği görüldü. Yüzde 83'lük artışın yaşandığı Aydın- Kuşadası'nda ise fiyatlar 1 yıl içerisinde 15 liradan 28 liraya yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Çin
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