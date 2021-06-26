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Sıfır faizli konut kredisi veren bankalar! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank sıfır faizli ev kredisi veriyor mu?

26.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi kredi için bankaların yolunu tutuyor. Özellikle emekliler Ziraat Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının sıfır faiz ile konut kredisi verip vermediğini merak ediyor.

Hemen herkes kiradan kurtulup, bir ev sahibi olmayı hayal ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan kişiler bu hayallerini gerçekleştirmekte zorlanırken, pek çok kişi kalan parayı tamamlayabilmek adına bankaların yolunu tutuyor. Bankalar da konut kredilerin faiz koyduğu için yüksek miktarda ödeme yapmak durumunda kalan kişiler, faizsiz konut kredisi olup olmadığını araştırıyor.

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı?

SSK emeklilerine ev kredisinde pek çok imkân sağlanırken, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları faizsiz konut kredisi vermemektedir.

Emekliler konut kredisi için hangi şartları yerine getirmeli?

Emekliler konut kredisi için hangi şartları yerine getirmeli?
Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank’tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle;
Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.
Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması
Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,
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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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