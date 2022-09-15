SON DAKİKA | TOKİ sosyal konut projesinde detayları açıkladı! Bakan Kurum'un 'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Son dakika: TOKİ sosyal konut projesi vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı projeye kısa sürede 800 binin üzerinde başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da CNN Türk'te katıldığı programda sosyal konut projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Kurum'un "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" sorusuna yanıtı ise gündem oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE REKOR BAŞVURU

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak gösterilen projenin detaylarını önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları paylaşmasıyla birlikte dün de konut projesi için başvurular başladı. Son rakamlara göre şu ana kadar 865 bin vatandaş proje için başvuru yaptı.

AYLIK TAKSİTLER DE BELLİ

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

ASGARİ ÜCRETLİ YANITI GÜNDEM OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canı yayında projenin detaylarını açıkladı. "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" şeklindeki soruya yanıt veren Bakan Kurum , "1 yıl vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında projenin detaylarını anlatan Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle;

BAKAN KURUM: TALEPTEN MEMNUNUZ

Talepten memnunuz. İlk günde projeye 785 bin başvuru oldu. Sürekli artıyor. 2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşa yapacakları, hem istihdam adına 5 yıllık süreçte ortaya konmuş hedef. İlk etabı dün lansmanını gerçekleştirdiğimiz süreçte 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin arsayı vatandaşlarımıza sunuyoruz, yine bu kapsamda 10 bin adet iş yerini sunmuş oluyoruz.

Konut arsası ile iş yeri başvurusu henüz başlamadı. 10 Ekim ile 7 Kasım arasında başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvuru. 31 Ekim'de sosyal konutla ilgili başvurular sona erecek.

TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuruların akabinde kura süreci başlayacak. 10 Ekim'de ihalelerimizi yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projenin ilk etabının maliyeti 422 milyar lira. Maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Konutların taksit bedeli memur maaş artış katsayısına göre artacak.

81 ilimizin tamamında projelerimizi yapıyoruz. İstanbul'da 50 bin konut yapacağız. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de de sıkıntılı bir yerleşim var. Depremle mücadele açısından da bu sayı önemli. Ankara'da 18 bin tane konut yapıyoruz. Antalya'da da 7 bin 100 konut yapılacak. Nüfus ağırlığına göre projeleri dağıtmış oluyoruz.

'PART TIME DAHİ ÇALIŞARAK BU TAKSİT ÖDENEBİLİR'

İlk defa bu projemizde gençlerimize kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş 30 yaş arası tüm kardeşlerimiz isterlerse başvuruyorlar. Ailesinin gelirine bakmıyoruz. 18 yaşına girmiş her birey bu kontenjana başvurabilir. Geliri yoksa annesinin yanında yaşayan bir genç, hatırlar mısınız babalarımız annelerimiz bize geleceğimiz adına bir ev alabilme hayali kurardı. 18 yaşındaki her gencimiz okumuyor. Çalışanlar, kendi işini kurmuş olanlar var. Burada emin olun part time dahi çalışarak bu taksiti gençlerimiz ödeyebilir. Aileleri yardım yapabilir, kendi birikimlerini ortaya koyabilirler. Bu güzel bir fırsat. Gençlerde gelir şartı yok. 18 yaş doldurulmuşsa anne babanın gelirine bakılmayacak.

Bir ailenin örneğin karı koca çalışıyor. Aylık gelirleri İstanbul'da 18 bin liranın altında olması gerekiyor. Diğer illerde de 16 bin liranın altında gelir olması şartı var. Kuralar noter huzurunda çekiliyor. Şeffaf, adaletli bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz.

KİRA VE EV FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Bu kampanya ev fiyatlarını ve kiraları kesinlikle düşürür. Bugün piyasaya baktığımızda fiyatların durduğunu ve yüzde 10 aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu projeyi açıkladığımız andan itibaren piyasa regüle oldu. Bir şekilde fiyatlar sabitlendi ve aşağıya doğru çekiliyor.

Projelerin içinde okulu, camisi, alışveriş merkezi olacak. Biz bunların topyekun inşasını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehirlerde yapılacak evlerle diğer illerde yapılacak evlerin kalite olarak hiçbir farkı yok.

BORÇ BİTMEDEN KONUT SATILABİLİR Mİ?

Sosyal konutun borcu bitmeden satılamaz, devredilemez. Ancak kiralayabilirler. Başvuru yapıldı, kuralar çekildi diyelim. Kasım ayında ev belirlendi. Ücretler sözleşme imzalanırken ödenecek. Sözleşme imzalandığında peşinat yatırılacak ve aylık taksitler ödenmeye başlayacak. Planlamalara göre 2023 Mart ayında ödemeler başlar.

PEŞİN ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ?

Biz vatandaşın eline para geçerse borcunu tamamen kapatana indirimler yapıyoruz. İsteyen borcunu indirimli bedel üzerinden kapatabiliyor.

TAKSİT ÖDEMELERİ AKSARSA NE OLACAK?

Mesela peşinatla ilgili nasıl ödeyeceğiz diye sorular var. Peşinatla ilgili tüketici kredisi kullanılabilir. Mesela taksiti gecikti, ödeyemedi. Vatandaşı uyarıyoruz. İhtar çekiyoruz. Sonra vatandaşlarımız ödüyor. Toleranslarımız var.

Yüzde 40 ve üzeri engelli kardeşlerimiz ve aileleri projeye başvurabiliyor.