FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. SON DAKİKA | TOKİ sosyal konut projesinde detayları açıkladı! Bakan Kurum'un 'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

SON DAKİKA | TOKİ sosyal konut projesinde detayları açıkladı! Bakan Kurum'un 'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

15.09.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili detayları katıldığı canlı yayında anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 800 binin üzerinde bir başvuru yapıldığını söyledi. "Asgari ücretli hem TOKİ taksidini hem kirasını nasıl ödeyecek?" sorusuna da çok konuşulacak bir yanıt veren Bakan Kurum'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Son dakika: TOKİ sosyal konut projesi vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı projeye kısa sürede 800 binin üzerinde başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da CNN Türk'te katıldığı programda sosyal konut projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Kurum'un "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" sorusuna yanıtı ise gündem oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE REKOR BAŞVURU

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak gösterilen projenin detaylarını önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları paylaşmasıyla birlikte dün de konut projesi için başvurular başladı. Son rakamlara göre şu ana kadar 865 bin vatandaş proje için başvuru yaptı.

AYLIK TAKSİTLER DE BELLİ

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

ASGARİ ÜCRETLİ YANITI GÜNDEM OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canı yayında projenin detaylarını açıkladı. "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" şeklindeki soruya yanıt veren Bakan Kurum , "1 yıl vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

1

Canlı yayında projenin detaylarını anlatan Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle;

BAKAN KURUM: TALEPTEN MEMNUNUZ

Talepten memnunuz. İlk günde projeye 785 bin başvuru oldu. Sürekli artıyor. 2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşa yapacakları, hem istihdam adına 5 yıllık süreçte ortaya konmuş hedef. İlk etabı dün lansmanını gerçekleştirdiğimiz süreçte 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin arsayı vatandaşlarımıza sunuyoruz, yine bu kapsamda 10 bin adet iş yerini sunmuş oluyoruz.

2

Konut arsası ile iş yeri başvurusu henüz başlamadı. 10 Ekim ile 7 Kasım arasında başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvuru. 31 Ekim'de sosyal konutla ilgili başvurular sona erecek.

TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuruların akabinde kura süreci başlayacak. 10 Ekim'de ihalelerimizi yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projenin ilk etabının maliyeti 422 milyar lira. Maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Konutların taksit bedeli memur maaş artış katsayısına göre artacak.

81 ilimizin tamamında projelerimizi yapıyoruz. İstanbul'da 50 bin konut yapacağız. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de de sıkıntılı bir yerleşim var. Depremle mücadele açısından da bu sayı önemli. Ankara'da 18 bin tane konut yapıyoruz. Antalya'da da 7 bin 100 konut yapılacak. Nüfus ağırlığına göre projeleri dağıtmış oluyoruz.

3

'PART TIME DAHİ ÇALIŞARAK BU TAKSİT ÖDENEBİLİR'

İlk defa bu projemizde gençlerimize kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş 30 yaş arası tüm kardeşlerimiz isterlerse başvuruyorlar. Ailesinin gelirine bakmıyoruz. 18 yaşına girmiş her birey bu kontenjana başvurabilir. Geliri yoksa annesinin yanında yaşayan bir genç, hatırlar mısınız babalarımız annelerimiz bize geleceğimiz adına bir ev alabilme hayali kurardı. 18 yaşındaki her gencimiz okumuyor. Çalışanlar, kendi işini kurmuş olanlar var. Burada emin olun part time dahi çalışarak bu taksiti gençlerimiz ödeyebilir. Aileleri yardım yapabilir, kendi birikimlerini ortaya koyabilirler. Bu güzel bir fırsat. Gençlerde gelir şartı yok. 18 yaş doldurulmuşsa anne babanın gelirine bakılmayacak.

4

Bir ailenin örneğin karı koca çalışıyor. Aylık gelirleri İstanbul'da 18 bin liranın altında olması gerekiyor. Diğer illerde de 16 bin liranın altında gelir olması şartı var. Kuralar noter huzurunda çekiliyor. Şeffaf, adaletli bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz.

KİRA VE EV FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Bu kampanya ev fiyatlarını ve kiraları kesinlikle düşürür. Bugün piyasaya baktığımızda fiyatların durduğunu ve yüzde 10 aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu projeyi açıkladığımız andan itibaren piyasa regüle oldu. Bir şekilde fiyatlar sabitlendi ve aşağıya doğru çekiliyor.

5

Projelerin içinde okulu, camisi, alışveriş merkezi olacak. Biz bunların topyekun inşasını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehirlerde yapılacak evlerle diğer illerde yapılacak evlerin kalite olarak hiçbir farkı yok.

BORÇ BİTMEDEN KONUT SATILABİLİR Mİ?

Sosyal konutun borcu bitmeden satılamaz, devredilemez. Ancak kiralayabilirler. Başvuru yapıldı, kuralar çekildi diyelim. Kasım ayında ev belirlendi. Ücretler sözleşme imzalanırken ödenecek. Sözleşme imzalandığında peşinat yatırılacak ve aylık taksitler ödenmeye başlayacak. Planlamalara göre 2023 Mart ayında ödemeler başlar.

6

PEŞİN ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ?

Biz vatandaşın eline para geçerse borcunu tamamen kapatana indirimler yapıyoruz. İsteyen borcunu indirimli bedel üzerinden kapatabiliyor.

TAKSİT ÖDEMELERİ AKSARSA NE OLACAK?

Mesela peşinatla ilgili nasıl ödeyeceğiz diye sorular var. Peşinatla ilgili tüketici kredisi kullanılabilir. Mesela taksiti gecikti, ödeyemedi. Vatandaşı uyarıyoruz. İhtar çekiyoruz. Sonra vatandaşlarımız ödüyor. Toleranslarımız var.

Yüzde 40 ve üzeri engelli kardeşlerimiz ve aileleri projeye başvurabiliyor.

7

VATANDAŞLAR UCUZ KONUT İÇİN BANKALARA AKIN ETTİ

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, e-Devlet'in yanı sıra proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Bu kapsamda evraklarıyla bankalara gelen vatandaşlar, projeye başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor.


Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Bankalara akın eden vatandaşlar birçok ilde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte fotoğraflar...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak! 3 koldan denetim

Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak! 3 koldan denetim

Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini

Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.