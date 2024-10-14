Türkiye'de 'Çeyrek ev' dönemi başladı! Mert Başaran "Tarihte ilk" diyerek anlattı: 'Danaya girer gibi ev sahibi oluyorlar'

Artan konut fiyatları, yüksek kredi faizleri ev almayı gittikçe zorlaştırdı. Özellikle orta sınıfın ev alma hayali her geçen gün daha da zora girerken, Ekonomist Mert Başaran'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Ev kiralarının bazılarının beklediği gibi düşmediğini aksine daha da arttığını söyleyen Başaran, bu durumun korkunç bir talep olduğunu gösterdiğini söyledi.

KONUT ALIMINDA YENİ DÖNEM

Olası bir faiz indiriminde konut fiyatlarında ciddi bir artış olacağı uyarısında bulunan Başaran, "Tarihte ilk kez oluyor" diyerek konut alımında yeni bir döneme girildiğini söyledi.

ÇEYREK EV DÖNEMİ BAŞLADI!

Türkiye'de 'Çeyrek ev' döneminin başladığını söyleyen Başaran, "Eskiden danaya giriliyordu böyle şimdi eve giriliyor" diyerek detayları anlattı.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan ekonomist Mert Başaran'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;