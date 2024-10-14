FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Türkiye'de 'Çeyrek ev' dönemi başladı! Mert Başaran "Tarihte ilk" diyerek anlattı: 'Danaya girer gibi ev sahibi oluyorlar'

Türkiye'de 'Çeyrek ev' dönemi başladı! Mert Başaran "Tarihte ilk" diyerek anlattı: 'Danaya girer gibi ev sahibi oluyorlar'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.10.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatları alıp başını giderken, Türkiye'de 'çeyrek ev' dönemi başladı. "Tarihte bir ilk" diyerek detayları aktaran Ekonomist Mert Başaran, şirketlerin artık bu tarz konut kampanyaları başlattığını; vatandaşların da danaya girer gibi konuta ortak olduklarını söyledi. Başaran "5 milyonluk bir eve 500 bin TL vererek 10'da birine ortak oluyorsunuz. 30 bin TL kira geliri olursa da siz 3 bin TL alıyorsunuz" diye konuştu.

Artan konut fiyatları, yüksek kredi faizleri ev almayı gittikçe zorlaştırdı. Özellikle orta sınıfın ev alma hayali her geçen gün daha da zora girerken, Ekonomist Mert Başaran'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Ev kiralarının bazılarının beklediği gibi düşmediğini aksine daha da arttığını söyleyen Başaran, bu durumun korkunç bir talep olduğunu gösterdiğini söyledi.

KONUT ALIMINDA YENİ DÖNEM

Olası bir faiz indiriminde konut fiyatlarında ciddi bir artış olacağı uyarısında bulunan Başaran, "Tarihte ilk kez oluyor" diyerek konut alımında yeni bir döneme girildiğini söyledi.

FSGSGS

ÇEYREK EV DÖNEMİ BAŞLADI!

Türkiye'de 'Çeyrek ev' döneminin başladığını söyleyen Başaran, "Eskiden danaya giriliyordu böyle şimdi eve giriliyor" diyerek detayları anlattı.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan ekonomist Mert Başaran'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"TARİHTE İLK DEFA OLUYOR"

"TARİHTE İLK DEFA OLUYOR"

"Bu tarihte ilk defa oluyor! Ynei fark ettim bunu. Bne kendi çevreme yaptırıyordum bunu. Şimdi görüyorum ki büyük şirketler de yapmaya başladı.

"ARTIK YARIM GRAMLAR KONUŞULUYOR"

"ARTIK YARIM GRAMLAR KONUŞULUYOR"

Bakın eskiden düğünlerde tam altın takılıyordu. Sonra takamayınca işte yarımlar, çeyrekler çıkmaya başladı. Son dönemde çeyrekler takılamamaya başladı, gram takılmaya başladı. Şimdi ise artık yarım gramlar falan konuşuluyor.

DANAYA GİRER GİBİ KONUTA ORTAK OLUYORLAR

DANAYA GİRER GİBİ KONUTA ORTAK OLUYORLAR

Bu durum dikkat çekici bir şekilde ev işine yansıdı. O kadar fiyatlar uçtu ki son 3-4 yılda... Bir ev 6-7 milyon oldu. Ben de kendi çevreme, özellikle çalışan beyaz yakalı gençlere 'Ev alamıyorsunuz, ortak ev alın' tavsiyeleri veriyordum. Yani 600'er bin TL vererek ortak oluyorlar. Eskiden danaya giriliyordu böyle şimdi eve giriliyor.

ŞİRKETLERDEN YENİ KAMPANYA: ÇEYREK EV SATIŞLARI BAŞLADI!

ŞİRKETLERDEN YENİ KAMPANYA: ÇEYREK EV SATIŞLARI BAŞLADI!

Olacak şey değil! Ancak bu o kadar ilerledi ki geçtiğimiz hafta büyük bir inşaat şirketi bunu büyük bir proje olarak aldı. Evler artık böyle satışmaya başlandı. Artık yarım yarım, çeyrek çeyrek ev satışları başladı.

Hatta yarın bir gün 10'da 1 ev almaya gideceksiniz. Bunu da büyük şirketler yapmaya başladı.

Anahtar Kelimeler:
konut Mert Başaran
En Çok Okunan Haberler
Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

Bakan Şimşek'e seslendi: "Bir el at kardeşim! Vergi rekortmeni oluruz"

Bakan Şimşek'e seslendi: "Bir el at kardeşim! Vergi rekortmeni oluruz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.