Türkiye'de 'Çeyrek ev' dönemi başladı! Mert Başaran "Tarihte ilk" diyerek anlattı: 'Danaya girer gibi ev sahibi oluyorlar'

Artan konut fiyatları, yüksek kredi faizleri ev almayı gittikçe zorlaştırdı. Özellikle orta sınıfın ev alma hayali her geçen gün daha da zora girerken, Ekonomist Mert Başaran'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Ev kiralarının bazılarının beklediği gibi düşmediğini aksine daha da arttığını söyleyen Başaran, bu durumun korkunç bir talep olduğunu gösterdiğini söyledi.
Olası bir faiz indiriminde konut fiyatlarında ciddi bir artış olacağı uyarısında bulunan Başaran, "Tarihte ilk kez oluyor" diyerek konut alımında yeni bir döneme girildiğini söyledi.
Türkiye'de 'Çeyrek ev' döneminin başladığını söyleyen Başaran, "Eskiden danaya giriliyordu böyle şimdi eve giriliyor" diyerek detayları anlattı.
Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan ekonomist Mert Başaran'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;
"Bu tarihte ilk defa oluyor! Ynei fark ettim bunu. Bne kendi çevreme yaptırıyordum bunu. Şimdi görüyorum ki büyük şirketler de yapmaya başladı.
Bakın eskiden düğünlerde tam altın takılıyordu. Sonra takamayınca işte yarımlar, çeyrekler çıkmaya başladı. Son dönemde çeyrekler takılamamaya başladı, gram takılmaya başladı. Şimdi ise artık yarım gramlar falan konuşuluyor.
Bu durum dikkat çekici bir şekilde ev işine yansıdı. O kadar fiyatlar uçtu ki son 3-4 yılda... Bir ev 6-7 milyon oldu. Ben de kendi çevreme, özellikle çalışan beyaz yakalı gençlere 'Ev alamıyorsunuz, ortak ev alın' tavsiyeleri veriyordum. Yani 600'er bin TL vererek ortak oluyorlar. Eskiden danaya giriliyordu böyle şimdi eve giriliyor.
Olacak şey değil! Ancak bu o kadar ilerledi ki geçtiğimiz hafta büyük bir inşaat şirketi bunu büyük bir proje olarak aldı. Evler artık böyle satışmaya başlandı. Artık yarım yarım, çeyrek çeyrek ev satışları başladı.
Hatta yarın bir gün 10'da 1 ev almaya gideceksiniz. Bunu da büyük şirketler yapmaya başladı.