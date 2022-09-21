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Türkiye’nin en değerli ilçeleri açıklandı! Listedeki ilk üç sıradaki ilçe dikkat çekti

21.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son çeyreğine girilirken konut piyasasındaki en değerli ilçeler herkes için merak konusu oldu. Son yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en değerli ilçesi İstanbul’un Sarıyer ilçesi oldu. Sarıyer’i Beşiktaş ve Çeşme takip etti. İlçedeki fiyatlar ise duyanların ağzını açık bıraktıracak yükseklikte. Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 63 bin 45 TL, ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL oldu. İşte merak edilen o liste…

Konut fiyatlarındaki artış Mayıs’ta yüzde 14,7 ile zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Kiralık konutlarda da Nisan’da yüzde 18,2 aylık değişimle zirve görüldü. Bu aydan sonra artış grafiği aşağı yönlü bir seyir izledi. Temmuz itibarıyla da tek haneli (yüzde 6) rakamlara düştü. Son veriler ise satılık ve kiralık konut için fiyat artışlarının devam ettiğini ancak artış hızının yavaşladığını gösteriyor.

EN DEĞERLİ İLÇE SARIYER

Satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor. Kiralık konutta ise artış oranı son bir yılda yüzde 223. Endeksa tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi Sarıyer olurken, Sarıyer’i Beşiktaş ve Çeşme takip etti. Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 63 bin 45 TL, ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL oldu. En değerli ilçeler listesinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş’ta ise ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 503 TL, ortalama fiyat 9 milyon 2 bin 868 TL olurken, en değerli ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alan Çeşme’de ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 147 arttı. Çeşme’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 247 TL olurken, ortalama fiyat 7 milyon 684 bin 340 TL’yi buldu. Listede İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe yer aldı.

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“YÜZDE 336’LARA VARAN ARTIŞ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan şirket Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Listeye baktığımızda İstanbul’un boğaz şeridindeki merkez ilçeleri ve Türkiye’nin en gözde tatil yerleri ilk olarak göze çarpıyor. Bu ilçeler bulundukları konum, doğal güzellikleri ve sosyolojik yapılarıyla Türkiye’nin orta üst kesiminin yaşadığı, yaşamak istediği yerler. Ekonominin, ticaretin, kültür sanatın, turizmin kalbinin attığı bu ilçeler her zaman önemli bir değere sahip” diyerek, “Bu durum konut piyasasını da ister istemez etkiliyor. Konut fiyatları yüksek olmasına rağmen değer artışı bu ilçelerde hala çok hızlı. Yıllık değer artışlarına baktığımızda yüzde 336’lara kadar ulaşan artışların yaşandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ İLÇELERİ

Sarıyer’de ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL

Sarıyer’de ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL

Beşiktaş’ta ortalama konut fiyatı 9 milyon 2 bin 868 TL

Beşiktaş’ta ortalama konut fiyatı 9 milyon 2 bin 868 TL

Çeşme’de ortalama konut fiyatı 7 milyon 684 bin 340 TL

Çeşme’de ortalama konut fiyatı 7 milyon 684 bin 340 TL

Kadıköy'de ortalama konut fiyatı 6 milyon 130 bin 845 TL

Kadıköy'de ortalama konut fiyatı 6 milyon 130 bin 845 TL

Bakırköy'de ortalama konut fiyatı 6 milyon 317 bin 424 TL

Bakırköy'de ortalama konut fiyatı 6 milyon 317 bin 424 TL
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ilçe
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