Yastıkaltı birikimler, banka mevduatları, BES'ten parasını alanlar, KKM'den çıkanlar konuta yöneldi! Bu sene ev almaya rağbet fazla olacak!

KİRA ARTIŞ ORANI BU AY AZALDI

Kira artış oranlarında ise bir düşüş görülüyor. Yıl sonu enflasyona göre Türkiye'de kiraların artışı yüzde 63,47 olarak belirlense de bu oran Eylül 2024’te yüzde 45,2 oldu. Bu oran önceki ay yüzde 47,1’di. Buna göre kira artışlarının hızı düşüş gösteriyor. Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyükşehirde de azaldı. Yıllık cari kira fiyatı değişim oranı ağustostan eylüle İstanbul’da yüzde 46,7’den 46,2’ye, Ankara’da yüzde 56’dan 51,3’e, İzmir ‘de ise yüzde 62,5’ten 56,3’e düştü.