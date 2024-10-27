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Yastıkaltı birikimler, banka mevduatları, BES'ten parasını alanlar, KKM'den çıkanlar konuta yöneldi! Bu sene ev almaya rağbet fazla olacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 09:33
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Konut sektörünün 2025 yılına iyi bir giriş yapması bekleniyor. KKM ve banka mevduatlarının büyük çoğunluğu konut yatırımına dönmüş durumda. Sektör temsilcileri yatırımda konutun yıldızının tekrar parlayacağını ifade etti. Ayrıca, BES katılımcılarının 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulamasında çekilen paraların yüzde 92'sinin konuta gittiği öğrenildi.

Konut sektöründe 2024'ün son çeyreğinde hareketlilik başlamıştı. Konut alımlarının artışının nedeni araştırıldığında ise üç sebep görüldü. Bunlardan biri 1 Temmuz'da kısmi ödemesi başlanan BES'ten para çeken vatandaşların yüzde 92'sinin yatırım olarak konutu tercih etmesi.

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KONUT SEKTÖRÜ 2025 İÇİN HEYECANLI... VATANDAŞ EV ALMAYA YÖNELDİ!

Bir diğer etken ise KKM ve banka mevduatlarından konut sektörüne kayışlar olarak görülürken; altın birikimlerinin de konuta kaydığı kaydedildi.

Sektör ilgilileri, banka faizlerinin düşmesi, konut fiyatlarında gerilemenin yaşanmasını da neden olarak gösterirken aynı zamanda konu sektöründeki bu hareketliliğin sürmesini bekliyor.

KKM'DEKİ PARALAR KONUTA YÖNELDİ

KKM'DEKİ PARALAR KONUTA YÖNELDİ

KKM'den çıkış ise aralıksız devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), KKM'deki düşüşü düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. KKM'den çıkan paraların konut sektörüne kaydığı ve yatırımcının ‘fiyatı düşen ve alım fırsatı veren’ projelere yöneldiği ve alımları güçlendirdiği aktarılıyor.

Öte yandan banka mevduatlarının 2025 yılında cazibesini yitirmesi ve konut fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile sektörde satışların hızlanması bekleniyor.

KİRA ARTIŞ ORANI BU AY AZALDI

KİRA ARTIŞ ORANI BU AY AZALDI

Kira artış oranlarında ise bir düşüş görülüyor. Yıl sonu enflasyona göre Türkiye'de kiraların artışı yüzde 63,47 olarak belirlense de bu oran Eylül 2024’te yüzde 45,2 oldu. Bu oran önceki ay yüzde 47,1’di. Buna göre kira artışlarının hızı düşüş gösteriyor. Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyükşehirde de azaldı. Yıllık cari kira fiyatı değişim oranı ağustostan eylüle İstanbul’da yüzde 46,7’den 46,2’ye, Ankara’da yüzde 56’dan 51,3’e, İzmir ‘de ise yüzde 62,5’ten 56,3’e düştü.

Anahtar Kelimeler:
BES Kur Korumalı Mevduat konut
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