Yatırım yapacakları yakından ilgilendiriyor: Bakanlık, yüzde 20 indirim, 24 ay vade ile 276 arsayı satışa çıkardı!

CANLI TEKLİF VERİLEBİLECEK

26 Şubat’ta Ankara’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Hotel Çukurambar’da yapılacak açık artırma www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de canlı takip edilebilecek ve canlı olarak teklifler verilebilecek. Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN hesabına, talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya havale yöntemi ile ödenecek.