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Yatırım yapacakları yakından ilgilendiriyor: Bakanlık, yüzde 20 indirim, 24 ay vade ile 276 arsayı satışa çıkardı!

16.02.2024 14:14 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya’da 276 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor. Açık artırma 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Malatya’nın Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan arsalar, yüzde 25 peşin ve 24 ay vade imkanı ile 26 Şubat Pazartesi günü saat 10.30’da düzenlenecek olan açık artıma ile satışa çıkarılacak. Peşin ödemelerde sağlanan yüzde 20 indirim avantajı ise yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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26 Şubat’ta Ankara’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Hotel Çukurambar’da yapılacak açık artırma www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de canlı takip edilebilecek ve canlı olarak teklifler verilebilecek. Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN hesabına, talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya havale yöntemi ile ödenecek.

Yapılan açıklamada ayrıca ayrıntılı bilgilere de yine www.emlakmuzayede.com.tr ve Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün internet adreslerinden de ulaşılabileceği belirtildi.

Malatya’da deprem sonrası müstakil evlerin daha güvenli olduğu görüşünü savunan vatandaşlar, İHA muhabirine Emlak Müzayede tarafından açık arttırma ile satılacak olan arsaların avantajlı olduğunu dile getirdi.

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yatırım arsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arsa alım satımı
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