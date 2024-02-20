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  4. Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor! Son bir yılda yüzde 70'i geçen de var... İşte ilçe ilçe İstanbul 2024 aidat ücretleri

Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor! Son bir yılda yüzde 70'i geçen de var... İşte ilçe ilçe İstanbul 2024 aidat ücretleri

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2024 11:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kira ve ev fiyatlarındaki fahiş yükseliş aidat ücretlerine de yansıdı. Bazı yerlerde aidat fiyatlarının kiralarla yarıştığı belirlendi. 2022 yılına oranla yer yer aidat artışı yüzde 303'ü bulurken; son bir yılda bazı ilçelerdeki değişim yüzde 70 olarak gerçekleşti. Artan fiyatlar İstanbul'dan kaçışı da hızlandırdı. Cumhuriyet tarihinde ikinci kez mega kentin nüfusunda azalma görüldü. İşte 2024 yılında ilçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri ve son yıllardaki değişimi...

Kiracı olmak da zor ev sahibi olmak da... Fahiş artışların en çok yaşandığı kentlerin başında gelen İstanbul'da kiracılar yüksek fiyatlardan şikayet ederken, ev sahipleri de yüzde 25 kira artış sınırından yakınıyor. Artan fiyatlar sonrası ev sahibi olmak ise neredeyse imkansız hale geldi. Yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığı nedeniyle kaçışın başladığı İstanbul'da nüfus Cumhuriyet tarihinde ikinci kez geriledi. Kentin nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl bu rakam 252 bin 27 kişilik azalışla 15 milyon 655 bin 924'e geriledi.

AİDAT ARTIŞLARI KİRALARLA YARIŞIYOR! YÜZDE 303'Ü BULDU

İstanbul'daki kira ve ev fiyatlarındaki artış aidatlara da yansıdı. Bazı ilçelerde aidat artışları, kiralarla yarışmaya başladı. Ekonomim'de yer alan habere göre; 2022 yılına oranla yer yer aidat artışı yüzde 303'ü bulurken; son bir yılda bazı ilçelerdeki değişim yüzde 70 olarak gerçekleşti.


Anlık Borsa

İLÇE İLÇE İSTANBUL AİDAT ÜCRETLERİ:

SİLİVRİ

SİLİVRİ

100 m² evde ortalama aidat: 800

2022-2024 değişim (%):

132 2023-2024 değişim (%): 60

ÇATALCA

ÇATALCA

100 m² evde ortalama aidat: 800

2022-2024 değişim (%): 167

2023-2024 değişim (%): 60

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

100 m² evde ortalama aidat: 850

2022-2024 değişim (%): 70

2023-2024 değişim (%): 42

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

100 m² evde ortalama aidat: 850

2022-2024 değişim (%): 117

2023-2024 değişim (%): 42

AVCILAR

AVCILAR

100 m² evde ortalama aidat: 925

2022-2024 değişim (%): 95

2023-2024 değişim (%): 28

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İstanbul Kira ev sahibi aidat ilçe
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