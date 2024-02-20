Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor! Son bir yılda yüzde 70'i geçen de var... İşte ilçe ilçe İstanbul 2024 aidat ücretleri

Kiracı olmak da zor ev sahibi olmak da... Fahiş artışların en çok yaşandığı kentlerin başında gelen İstanbul'da kiracılar yüksek fiyatlardan şikayet ederken, ev sahipleri de yüzde 25 kira artış sınırından yakınıyor. Artan fiyatlar sonrası ev sahibi olmak ise neredeyse imkansız hale geldi. Yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığı nedeniyle kaçışın başladığı İstanbul'da nüfus Cumhuriyet tarihinde ikinci kez geriledi. Kentin nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl bu rakam 252 bin 27 kişilik azalışla 15 milyon 655 bin 924'e geriledi.

AİDAT ARTIŞLARI KİRALARLA YARIŞIYOR! YÜZDE 303'Ü BULDU

İstanbul'daki kira ve ev fiyatlarındaki artış aidatlara da yansıdı. Bazı ilçelerde aidat artışları, kiralarla yarışmaya başladı. Ekonomim'de yer alan habere göre; 2022 yılına oranla yer yer aidat artışı yüzde 303'ü bulurken; son bir yılda bazı ilçelerdeki değişim yüzde 70 olarak gerçekleşti.



