Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Böyle indirim görülmedi, pompaya yansıyacağı tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt indirimi için ilk sinyal geldi. Buna göre, Donald Trump'ın küresel tarifeleri açıklamsı ile küresel piyasalarda sallanmıştı. Piyasalardaki yaşanan düşüşlerin, Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Petrol fiyatlarının 63 dolara kadar gerilemesi 4 yılın ardından en düşük seviye olarak tarife geçerken benzin, motorin ve otogaza indirim var mı yok mu merak ediliyor. Araç sahipleri pompaya yansıyacak bir indirimin olup olmayacağını merak ederken indirim haberi de geldi.
Buna göre, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktarırken aynı zamanda benzine de 2,5 lira seviyesinde indirim geleceğini kaydetti.
Beklenen indirimlerin pompaya yansıması ile Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek. Pompaya yansıması beklenen indirimlerin ise Çarşamba gecesi itibarıyla geçerli olması bekleniyor.
İris Cibre ise sosyal medya hesabı üzerinden motorine 3 lira indirim beklentisinin olduğunu ifade etti.
Peki, 7 Nisan 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel, motorin, benzin ve otogaz fiyatları...
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