Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Böyle indirim görülmedi, pompaya yansıyacağı tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar...

4 YILIN ARDINDAN EN DÜŞÜK SEVİYE...

Petrol fiyatlarının 63 dolara kadar gerilemesi 4 yılın ardından en düşük seviye olarak tarife geçerken benzin, motorin ve otogaza indirim var mı yok mu merak ediliyor. Araç sahipleri pompaya yansıyacak bir indirimin olup olmayacağını merak ederken indirim haberi de geldi.