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  4. Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Böyle indirim görülmedi, pompaya yansıyacağı tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Böyle indirim görülmedi, pompaya yansıyacağı tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.04.2025 13:27
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Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının etkisi piyasaları sarsarken petrol fiyatları 63 doların altına inerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü. Yaşanan bu düşüşün ardından araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına bir etkisinin olup olmayacağını merak ederken indirim haberi de geldi. Peki, benzin, motorin ve otogazda fiyatlar ne kadar? Akaryakıt indirimi ne zaman pompaya yansıyacak? İşte detaylar...

Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt indirimi için ilk sinyal geldi. Buna göre, Donald Trump'ın küresel tarifeleri açıklamsı ile küresel piyasalarda sallanmıştı. Piyasalardaki yaşanan düşüşlerin, Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Canlı Borsa
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.72
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.92
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.31
Gazyağı
40.31

4 YILIN ARDINDAN EN DÜŞÜK SEVİYE...

4 YILIN ARDINDAN EN DÜŞÜK SEVİYE...

Petrol fiyatlarının 63 dolara kadar gerilemesi 4 yılın ardından en düşük seviye olarak tarife geçerken benzin, motorin ve otogaza indirim var mı yok mu merak ediliyor. Araç sahipleri pompaya yansıyacak bir indirimin olup olmayacağını merak ederken indirim haberi de geldi.

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM YOLDA

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Buna göre, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktarırken aynı zamanda benzine de 2,5 lira seviyesinde indirim geleceğini kaydetti.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Beklenen indirimlerin pompaya yansıması ile Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek. Pompaya yansıması beklenen indirimlerin ise Çarşamba gecesi itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

İris Cibre ise sosyal medya hesabı üzerinden motorine 3 lira indirim beklentisinin olduğunu ifade etti.

Peki, 7 Nisan 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel, motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları
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