Akaryakıt tabelası bugün yeniden değişti ama peş peşe indirimlerin ardından bu kez zam geliyor! Araç sahipleri şikayetçi... (11 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

TÜKETİCİ ŞİKAYET EDEBİLİR

Tüketici Hakları Dernekleri, hiçbir akaryakıt istasyonunun “sistem arızası” veya “depoda yakıt kalmadı” gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor. Özellikle indirim ya da zam dönemlerinde bu tür uygulamalara rastlandığını belirten yetkililer, tüketicilerin kanıt fotoğraflarıyla şikâyet oluşturmasını ve EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) süreci sıkı takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Tüketici Derneklerinden yapılan açıklamalarda “Zam ya da indirim öncesi akaryakıt satışını durdurmak yasal değil. Tüketicilerin indirimden yararlanma hakları gasbedilemez” açıklamalarında bulunuyor.