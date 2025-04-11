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  4. Akaryakıt tabelası bugün yeniden değişti ama peş peşe indirimlerin ardından bu kez zam geliyor! Araç sahipleri şikayetçi... (11 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt tabelası bugün yeniden değişti ama peş peşe indirimlerin ardından bu kez zam geliyor! Araç sahipleri şikayetçi... (11 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.04.2025 09:19
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Akaryakıt fiyatları Brent petrolün fiyat dalgalanmasına karşılık indirim veya zamlar ile değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıta peş peşe indirimin ardından yeni bir zam haberi geldi. Ancak tüketicilerin iddiasına göre akaryakıt tabelalarına bu indirimler geç yansıtılırken zamlar pompaya direkt uygulanıyor. Peki, son olarak akaryakıta ne kadar zam gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Akaryakıta bugün yeniden indirim geldi! Bu hafta art arda akaryakıt tabelaları indirim ile değişiyor. Buna göre, geçtiğimiz günlerde motorine 2 lira 64 kuruşluk, LPG'ye 82 kuruşluk ve benzine dün 2 lira 64 kuruşluk indirim gelmişti. İndirimde hızını alamayan benzin tabelası bugün ikinci kez indirim ile değişti. Buna göre benzine 1 lira 28 kuruş indirim geldi.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.27
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.29
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.72
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
25.24
Gazyağı
36.07

BENZİNE ZAM GELİYOR!

BENZİNE ZAM GELİYOR!

Benzine yapılan son indirimin ömrü kısa sürdü. Son dakika yapılan bir zam ile benzine 82 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece bu gece yarısı itibarıyla benzine iki indirimin ardından zam gelecek.

VATANDAŞ AKARYAKIT İSTASYONLARINA TEPKİLİ

VATANDAŞ AKARYAKIT İSTASYONLARINA TEPKİLİ

Motorin, benzin ve otogaza yapılan indirimler araç sahiplerini memnun etse de tüketicilerden bazı şikayetler de gelmeye başladı. Tüketiciler zamların 'anında' yansıtıldığını ancak indirimlerin 'gecikmeli' olarak uygulandığını ifade ederken bazı tüketiciler de akaryakıt istasyonlarının 'sistem arızası' bahanesi ile indirim döneminde satış yapmadığını iddia ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 Mart-26 Mart tarihleri arasında benzin ve mazota zam beklenirken resmi açıklama gelmeden tabelaları değiştiren istasyonların son iki gündür gelen indirimleri tabelaya hızlı bir şekilde yansıtmadığı söyleniyor.

Akaryakıt istasyonları ile ilgili şikayetlerini tüketiciler sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Tüketiciler, “Arıza var denilerek indirimler geç yansıtılıyor. İndirim yapıldığında da bu böyle, zam olduğunda da. Zam gelmeden akaryakıt almak istediğimizde de ‘yakıt kalmadı’ cevabı ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİ ŞİKAYET EDEBİLİR

TÜKETİCİ ŞİKAYET EDEBİLİR

Tüketici Hakları Dernekleri, hiçbir akaryakıt istasyonunun “sistem arızası” veya “depoda yakıt kalmadı” gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor. Özellikle indirim ya da zam dönemlerinde bu tür uygulamalara rastlandığını belirten yetkililer, tüketicilerin kanıt fotoğraflarıyla şikâyet oluşturmasını ve EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) süreci sıkı takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Tüketici Derneklerinden yapılan açıklamalarda “Zam ya da indirim öncesi akaryakıt satışını durdurmak yasal değil. Tüketicilerin indirimden yararlanma hakları gasbedilemez” açıklamalarında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
LPG motorin akaryakıt istasyonu Otogaz akaryakıt fiyatları
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