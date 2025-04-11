Akaryakıt tabelası bugün yeniden değişti ama peş peşe indirimlerin ardından bu kez zam geliyor! Araç sahipleri şikayetçi... (11 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta bugün yeniden indirim geldi! Bu hafta art arda akaryakıt tabelaları indirim ile değişiyor. Buna göre, geçtiğimiz günlerde motorine 2 lira 64 kuruşluk, LPG'ye 82 kuruşluk ve benzine dün 2 lira 64 kuruşluk indirim gelmişti. İndirimde hızını alamayan benzin tabelası bugün ikinci kez indirim ile değişti. Buna göre benzine 1 lira 28 kuruş indirim geldi.
Benzine yapılan son indirimin ömrü kısa sürdü. Son dakika yapılan bir zam ile benzine 82 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece bu gece yarısı itibarıyla benzine iki indirimin ardından zam gelecek.
Motorin, benzin ve otogaza yapılan indirimler araç sahiplerini memnun etse de tüketicilerden bazı şikayetler de gelmeye başladı. Tüketiciler zamların 'anında' yansıtıldığını ancak indirimlerin 'gecikmeli' olarak uygulandığını ifade ederken bazı tüketiciler de akaryakıt istasyonlarının 'sistem arızası' bahanesi ile indirim döneminde satış yapmadığını iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 Mart-26 Mart tarihleri arasında benzin ve mazota zam beklenirken resmi açıklama gelmeden tabelaları değiştiren istasyonların son iki gündür gelen indirimleri tabelaya hızlı bir şekilde yansıtmadığı söyleniyor.
Akaryakıt istasyonları ile ilgili şikayetlerini tüketiciler sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Tüketiciler, “Arıza var denilerek indirimler geç yansıtılıyor. İndirim yapıldığında da bu böyle, zam olduğunda da. Zam gelmeden akaryakıt almak istediğimizde de ‘yakıt kalmadı’ cevabı ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Tüketici Hakları Dernekleri, hiçbir akaryakıt istasyonunun “sistem arızası” veya “depoda yakıt kalmadı” gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor. Özellikle indirim ya da zam dönemlerinde bu tür uygulamalara rastlandığını belirten yetkililer, tüketicilerin kanıt fotoğraflarıyla şikâyet oluşturmasını ve EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) süreci sıkı takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Tüketici Derneklerinden yapılan açıklamalarda “Zam ya da indirim öncesi akaryakıt satışını durdurmak yasal değil. Tüketicilerin indirimden yararlanma hakları gasbedilemez” açıklamalarında bulunuyor.
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