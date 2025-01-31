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Akaryakıt tabelası değişti! Pompaya bu gece yansıdı, 31 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 08:12
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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim oldu. Sık sık zam ve indirim gelen akaryakıtta pompa fiyatları bugün değişti. Benzin, motorin, otogaz fiyatlarını merak eden araç sahipleri ise bugün ne kadarlık bir indirim geldiğini merak ediyor. Motorine indirim gelirken benzin ve otogazda fiyatlar aynı kaldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? 31 Ocak 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç lira? Motorin ne kadardan satılıyor? İşte yanıtı...

Brent petrol ve döviz kuru fiyatlarındaki değişim, global piyasalarda dalgalanmalar ve ÖTV zammından akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Akaryakıt tabelaları sık sık değişirken araç sahipleri son fiyat değişimlerini takip ediyor. Pompaya yansıyan yeni fiyatlarda ise motorin fiyatlarına indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.06
Gazyağı
39.33
Hissenet

Buna göre, motorinin litre fiyatına 85 kuruş indirim gelirken benzin ve otogazda fiyat değişimi olmadı. Peki, güncel tabelada fiyatlar ne oldu?

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

Anahtar Kelimeler:
motorin Akaryakıt benzin ne kadar
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