Akaryakıt tabelası değişti! Pompaya bu gece yansıdı, 31 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru fiyatlarındaki değişim, global piyasalarda dalgalanmalar ve ÖTV zammından akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Akaryakıt tabelaları sık sık değişirken araç sahipleri son fiyat değişimlerini takip ediyor. Pompaya yansıyan yeni fiyatlarda ise motorin fiyatlarına indirim geldi.
Buna göre, motorinin litre fiyatına 85 kuruş indirim gelirken benzin ve otogazda fiyat değişimi olmadı. Peki, güncel tabelada fiyatlar ne oldu?
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
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