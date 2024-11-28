Akaryakıt tabelası yeniden değişti! 28 Kasım Perşembe güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurunda yaşanan değişiklikler, Brent Petrol fiyatının bir azalması bir artması derken akaryakıt fiyatları da yerinde durmuyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı tabela yine değişti.