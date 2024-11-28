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Akaryakıt tabelası yeniden değişti! 28 Kasım Perşembe güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.11.2024 07:26
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Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatının fiyatlanması ile akaryakıta yeniden zam geldi. Bir indirim bir zam derken sürekli olarak tabela fiyatları değişirken bu gece yarısı benzine zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları nasıl? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatı değişti mi? İşte cevaplar...

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurunda yaşanan değişiklikler, Brent Petrol fiyatının bir azalması bir artması derken akaryakıt fiyatları da yerinde durmuyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı tabela yine değişti.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.07
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.21
Gazyağı
36.94
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18 Kasım Pazartesi günü benzine 62 kuruşluk indirim gelmişti. Bu indirime alışamadan fiyatlar yeniden zamlanmaya başladı.

Bu gece yarısı benzine 74 kuruşluk zam yapıldı. Motorin ve LPG'de fiyat değişikliği yaşanmadı.

İŞTE AKARYAKIT TABELASINDA GÜNCEL FİYATLAR...

İŞTE AKARYAKIT TABELASINDA GÜNCEL FİYATLAR...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 43.07 TL

Motorin litresi: 44.16 TL

LPG litresi: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 42.96 TL

Motorin litresi: 44.10 TL

LPG litresi: 25.49 TL


Anahtar Kelimeler:
motorin Akaryakıt benzin fiyatı
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