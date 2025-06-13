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Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü! Bu gece yarısı fiyatlar zamlandı, araç sahipleri dikkat! Yarın da zam geliyor (13 Haziran 2025)

İsrail ile İran arasındaki gerilim başlamadan önce akaryakıta zam bekleniyordu. 13 Haziran Cuma günü itibarıyla geçerli olması beklenen zam tabelaya yansıdı. Petrol fiyatları yüzde 7'den fazla yükselirken motorin, benzin ve otogazda tabelaya yeni zamların yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Son olarak bugün gelen zam ile araç sahipleri son fiyatları araştırıyor. İşte 13 Haziran Cuma günü motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Ezgi Sivritepe

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak İsrail ile İran arasındaki sıcak gelişmeler sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçti. Yeni zamların kapısı aralanırken günler öncesinden belli olan zam ise bugün tabelaya yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.23
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.2
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.66
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.23
Gazyağı
38.43
Hissenet

Buna göre, araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasında bugün değişiklik oldu. Böylece, akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrendi. Peki, motorin, benzin ve otogaz ne kadar?

MOTORİNE YARIN ZAM GELECEK

MOTORİNE YARIN ZAM GELECEK

Benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi. Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,49 TL zam yapılması bekleniyor. Otogaz için ise herhangi bir açıklama yok.

Benzine gelen zam ile beraber bazı şehirlerde benzinin litre fiyatıo 50 TL'yi geçti. Buna göre Antalya ve Diyarbakır'da benzin tabelasının 50 lirayı aştığı görüldü.

Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de fiyatlar ne kadar? İşte zamlı tabelada son durum...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

enzin: 48,24 TL

Motorin: 46,11 TL

LPG: 24,49 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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