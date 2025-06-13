Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü! Bu gece yarısı fiyatlar zamlandı, araç sahipleri dikkat! Yarın da zam geliyor (13 Haziran 2025)

MOTORİNE YARIN ZAM GELECEK

Benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi. Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,49 TL zam yapılması bekleniyor. Otogaz için ise herhangi bir açıklama yok.