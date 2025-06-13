Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü! Bu gece yarısı fiyatlar zamlandı, araç sahipleri dikkat! Yarın da zam geliyor (13 Haziran 2025)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak İsrail ile İran arasındaki sıcak gelişmeler sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçti. Yeni zamların kapısı aralanırken günler öncesinden belli olan zam ise bugün tabelaya yansıdı.
Buna göre, araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasında bugün değişiklik oldu. Böylece, akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrendi. Peki, motorin, benzin ve otogaz ne kadar?
Benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi. Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,49 TL zam yapılması bekleniyor. Otogaz için ise herhangi bir açıklama yok.
Benzine gelen zam ile beraber bazı şehirlerde benzinin litre fiyatıo 50 TL'yi geçti. Buna göre Antalya ve Diyarbakır'da benzin tabelasının 50 lirayı aştığı görüldü.
Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de fiyatlar ne kadar? İşte zamlı tabelada son durum...
enzin: 48,24 TL
Motorin: 46,11 TL
LPG: 24,49 TL
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