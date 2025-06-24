Akaryakıta 5 kere zam gelmişti! 55 lirayı aşmıştı, tabelada bu kez indirim var... 24 Haziran 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

İran-İsrail arasındaki gerilimin başlaması ile petrol fiyatları da yükselişe geçmişti. Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorin ve benzine zamlar gelmişti. Buna göre, akaryakıt tabelasındaki zamlar şu şekilde olmuştu:
13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş
14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş
17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş
19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş
21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş
55 LİRAYI GEÇMİŞTİ
Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bugün motorine indirim geldi. Benzin ve otogaz için herhangi bir indirim beklenmezken motorin tabelası bugün gece yarısı itibarıyla değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında motorin son zamlar ile beraber 55 liraya kadar çıkmıştı.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
24 Haziran 2025 tarihinde motorine indirim geldi. Gece yarısı tabelaya yansıya indirim ile beraber motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Böylece güncel akaryakıt tabelası şu şekilde oldu:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 51.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 51.36 TL
Motorin litre fiyatı: 52.97 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
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