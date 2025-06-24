Akaryakıta 5 kere zam gelmişti! 55 lirayı aşmıştı, tabelada bu kez indirim var... 24 Haziran 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş

55 LİRAYI GEÇMİŞTİ Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bugün motorine indirim geldi. Benzin ve otogaz için herhangi bir indirim beklenmezken motorin tabelası bugün gece yarısı itibarıyla değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında motorin son zamlar ile beraber 55 liraya kadar çıkmıştı.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! 24 Haziran 2025 tarihinde motorine indirim geldi. Gece yarısı tabelaya yansıya indirim ile beraber motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Böylece güncel akaryakıt tabelası şu şekilde oldu:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin litre fiyatı: 51.51 TL Motorin litre fiyatı: 53.09 TL LPG litre fiyatı: 25.09 TL