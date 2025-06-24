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Akaryakıta 5 kere zam gelmişti! 55 lirayı aşmıştı, tabelada bu kez indirim var... 24 Haziran 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İran-İsrail arasındaki gerilimi de petrol fiyatlarını etkilemişti. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bugün motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin ve otogaz ne kadar? İşte 24 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Ezgi Sivritepe

İran-İsrail arasındaki gerilimin başlaması ile petrol fiyatları da yükselişe geçmişti. Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorin ve benzine zamlar gelmişti. Buna göre, akaryakıt tabelasındaki zamlar şu şekilde olmuştu:

Hissenet
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
29.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.96
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.97
Gazyağı
44.46

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş

55 LİRAYI GEÇMİŞTİ

55 LİRAYI GEÇMİŞTİ
Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bugün motorine indirim geldi. Benzin ve otogaz için herhangi bir indirim beklenmezken motorin tabelası bugün gece yarısı itibarıyla değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında motorin son zamlar ile beraber 55 liraya kadar çıkmıştı.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
24 Haziran 2025 tarihinde motorine indirim geldi. Gece yarısı tabelaya yansıya indirim ile beraber motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Böylece güncel akaryakıt tabelası şu şekilde oldu:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 51.51 TL Motorin litre fiyatı: 53.09 TL LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 51.36 TL Motorin litre fiyatı: 52.97 TL LPG litre fiyatı: 24.49 TL
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz Akaryakıt
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zam yaparken fulle indirim yaparken çay kaşığı
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