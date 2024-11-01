Akaryakıta bir zam daha! 1 Kasım itibarıyla tabela değişiyor! İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Akaryakıta bir zam daha! Petrol fiyatlarındaki hareketlilik döviz kuru ve Ortadoğu'da yükselen gerilimin etkileri akaryakıta yansıyor. Araç sahipleri güne benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki son duruma bakarak başlarken, yeni ayın ilk günlerinde akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yine değişiyor. 1 Kasım 2024 cuma gecesi itibarıyla zam gelmesi planlanıyor.
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.
Peki 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Şu anda benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel tabela nasıl?
Benzin litre fiyatı: 43.78 TL
Motorin litre fiyatı: 43.84 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
Benzin fiyatı: 42.92 TL
Motorin litre fiyatı: 42.80 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
Benzin fiyatı: 42.80 TL
Motorin litre fiyatı: 42.74 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL