FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Akaryakıta bir zam daha! 1 Kasım itibarıyla tabela değişiyor! İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Akaryakıta bir zam daha! 1 Kasım itibarıyla tabela değişiyor! İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.11.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin, motorin, otogaz fiyatlarında son durum... Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, 1 Kasım 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yine değişti. Geçen hafta motorin fiyatlarına gelen zammın ardından, yeni ayın ilk gününde bir zam haberi daha geldi. Peki 1 Kasım 2024 benzin, motorin, otogaz fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç para? İşte cevabı...

Akaryakıta bir zam daha! Petrol fiyatlarındaki hareketlilik döviz kuru ve Ortadoğu'da yükselen gerilimin etkileri akaryakıta yansıyor. Araç sahipleri güne benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki son duruma bakarak başlarken, yeni ayın ilk günlerinde akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yine değişiyor. 1 Kasım 2024 cuma gecesi itibarıyla zam gelmesi planlanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.79
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.49
Gazyağı
35.48
Önceki İçerik Sonraki İçerik

OTOGAZA YENİ ZAM!

OTOGAZA YENİ ZAM!

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.

1 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

1 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Şu anda benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel tabela nasıl?

İZMİR

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.78 TL

Motorin litre fiyatı: 43.84 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.92 TL

Motorin litre fiyatı: 42.80 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.80 TL

Motorin litre fiyatı: 42.74 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Anahtar Kelimeler:
motorin Otogaz Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

2025 yılında sosyal güvenliğe reform üstüne reform geliyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hepsi yer aldı

2025 yılında sosyal güvenliğe reform üstüne reform geliyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hepsi yer aldı

2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı

2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı

Sağlıklı diye tercih edilen 5 zeytinyağı markası ifşa oldu

Sağlıklı diye tercih edilen 5 zeytinyağı markası ifşa oldu

Oto galeriler yüzde 20'ye kadar fiyat düştü!

Oto galeriler yüzde 20'ye kadar fiyat düştü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.