Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu! Araç sahipleri dikkat, gece yarısından sonra o fiyatı bulamayacaksınız...

Nisan ayının ilk haftalarında Brent petrolünün 4 yıl aradan sonra 60 dolar seviyesine düşmesi ile beraber akaryakıt tabelalarında da indirim görülmüştü. Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin üzerinden çok geçmeden pompaya zam yansımaya başladı.
Brent petroldeki ve döviz kurundaki fiyat dalgalanmaları akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilerken araç sahiplerini üzecek olan zam haberi de geldi. Geçtiğimiz haftadan beri akaryakıta zam bekleniyordu. Gelecek zammın ne kadar olacağı ise belli oldu.
Nisan ayının ilk haftalarında yapılan indirimlerin ardından 12 Nisan Cumartesi itibarıyla zam rüzgarı başlamıştı. Buna göre 12 Nisan tarihinde benzine 82 kuruş 17 Nisan'da ise 94 kuruş zam yapılmıştı.
Benzine gelen zamların ardından motorin ve otogaz kullanan araç sahipleri kendileri için zam olup olmadığını araştırıyorken motorin için zam haberi geldi. Ancak, otogaz için herhangi bir zam bilgisi yok.
Buna göre motorine 23 Nisan itibarıyla litresine 98 kuruş zam gelecek.
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