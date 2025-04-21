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Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu! Araç sahipleri dikkat, gece yarısından sonra o fiyatı bulamayacaksınız...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.04.2025 16:33
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Akaryakıta yapılan indirimlerin yerini zamlar almaya başladı. Araç sahiplerini üzen zam haberleri peş peşe gelirken yeni zammın tarihi de belli oldu. Benzin, motorin ve otogazın fiyatları sık sık güncellenmeye devam ederken akaryakıta yeni bir zammın haberi de geldi. Peki, 21 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bu hafta akaryakıta ne kadar zam gelecek? Akaryakıta ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

Nisan ayının ilk haftalarında Brent petrolünün 4 yıl aradan sonra 60 dolar seviyesine düşmesi ile beraber akaryakıt tabelalarında da indirim görülmüştü. Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin üzerinden çok geçmeden pompaya zam yansımaya başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.01
Gazyağı
38.37
Canlı Borsa

Brent petroldeki ve döviz kurundaki fiyat dalgalanmaları akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilerken araç sahiplerini üzecek olan zam haberi de geldi. Geçtiğimiz haftadan beri akaryakıta zam bekleniyordu. Gelecek zammın ne kadar olacağı ise belli oldu.

Nisan ayının ilk haftalarında yapılan indirimlerin ardından 12 Nisan Cumartesi itibarıyla zam rüzgarı başlamıştı. Buna göre 12 Nisan tarihinde benzine 82 kuruş 17 Nisan'da ise 94 kuruş zam yapılmıştı.

MOTORİNE ZAM VAR

MOTORİNE ZAM VAR

Benzine gelen zamların ardından motorin ve otogaz kullanan araç sahipleri kendileri için zam olup olmadığını araştırıyorken motorin için zam haberi geldi. Ancak, otogaz için herhangi bir zam bilgisi yok.

ZAM NE ZAMAN GELİYOR?

ZAM NE ZAMAN GELİYOR?

Buna göre motorine 23 Nisan itibarıyla litresine 98 kuruş zam gelecek.



Peki 21 Nisan Pazartesi günü akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tablosu...

Peki 21 Nisan Pazartesi günü akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tablosu...
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt
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