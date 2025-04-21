Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu! Araç sahipleri dikkat, gece yarısından sonra o fiyatı bulamayacaksınız...

Brent petroldeki ve döviz kurundaki fiyat dalgalanmaları akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilerken araç sahiplerini üzecek olan zam haberi de geldi. Geçtiğimiz haftadan beri akaryakıta zam bekleniyordu. Gelecek zammın ne kadar olacağı ise belli oldu.