Araç sahipleri dikkat, 3 gün boyunca peş peşe zam geliyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor, pompaya yansıyacak...(22 Mart 2020 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları)

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurundaki ani hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ile Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri güncel fiyatları araştırıyorken akaryakıta ne zaman zam geleceği de merak ediliyor.
Akaryakıt fiyatları indirim ve zamlar ile araç sahiplerinin yakından takip ettiği tabelanın önümüzdeki günlerde değişeceği biliniyordu. Pompaya yeni fiyatların ne zaman yansıyacağı ise belli oldu.
Buna göre, 25 Mart Salı günü benzine 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira ve 27 Mart Perşembe günü LPG'ye 65 kuruşluk zam bekleniyor.
Peki, 22 Mart Cumartesi 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Ankara, İstanbul, İzmir'de araç sahipleri benzin, motorin, LPG'yi ne kadardan alıyor?
Benzin: 45,23 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT
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