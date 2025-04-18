Benzinin ardından sıra motorinde! Tabelada zam var... Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta peşpeşe gelen indirimlerin ardından zam haberleri gelmeye başladı. Brent petroldeki ve dolar kurundaki fiyat dalgalanmaları akaryakıt tabelasını ise doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın haberinin alınması ile araç sahipleri fiyatların ne zaman güncelleneceği merak etmeye başladı.
8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti.
Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 22 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelecek.
Benzin litre fiyatı: 45.18 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
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