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  4. Benzinin ardından sıra motorinde! Tabelada zam var... Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu

Benzinin ardından sıra motorinde! Tabelada zam var... Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.04.2025 11:46
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Geçtiğimiz haftalarda akaryakıta gelen peşpeşe indirimlerin yerini zam rüzgarı aldı. Benzine gelen zamların ardından motorin için de zam beklenmeye başlandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasına ise yeni bir güncellemenin gelmesi bekleniyor. Peki 18 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? Motorine ne kadar zam gelecek? Benzin ve otogaza zam var mı? İşte detaylar...

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta peşpeşe gelen indirimlerin ardından zam haberleri gelmeye başladı. Brent petroldeki ve dolar kurundaki fiyat dalgalanmaları akaryakıt tabelasını ise doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Canlı Borsa
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.34
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.93
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.19
Gazyağı
37

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın haberinin alınması ile araç sahipleri fiyatların ne zaman güncelleneceği merak etmeye başladı.

NE KADAR İNDİRİM GELMİŞTİ?

NE KADAR İNDİRİM GELMİŞTİ?

8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti.

ARTIK TABELADA ZAM VAR!

ARTIK TABELADA ZAM VAR!

Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 22 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelecek.

18 Nisan Salı günü ise güncel akaryakıt tabelası şu şekilde:

18 Nisan Salı günü ise güncel akaryakıt tabelası şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam akaryakıt fiyatları
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