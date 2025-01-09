Motorine benzine zam derken akaryakıt tabelası yine değişti! Bu sefer pompada fiyatlar düştü... (9 Ocak 2025 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları)

Yüzde 6'lık ÖTV zammının ardından akaryakıt fiyatlarına da zam gelmeye başladı. Brent petroldeki dalgalanmalar, Ort Doğu gerilimleri ve döviz kurunda yaşanan değişikliklerden akaryakıt fiyatları doğrudan etkileniyor. Buna göre geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine zam gelmişti.