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  4. Motorine benzine zam derken akaryakıt tabelası yine değişti! Bu sefer pompada fiyatlar düştü... (9 Ocak 2025 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları)

Motorine benzine zam derken akaryakıt tabelası yine değişti! Bu sefer pompada fiyatlar düştü... (9 Ocak 2025 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 07:28
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Akaryakıt tabelaları sık sık değişmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakın takip ettiği akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz gün zam gelirken bu sabah LPG kullanan araç sahipleri indirimle güne başladı. Peki, LPG'ye ne kadar indirim geldi? Motorin ve benzine de indirim gelecek mi? İşte cevabı...

Yüzde 6'lık ÖTV zammının ardından akaryakıt fiyatlarına da zam gelmeye başladı. Brent petroldeki dalgalanmalar, Ort Doğu gerilimleri ve döviz kurunda yaşanan değişikliklerden akaryakıt fiyatları doğrudan etkileniyor. Buna göre geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.46
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.46
Gazyağı
37.94
Hissenet

NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Motorine 98 kuruş zam gelirken; benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında zam haberlerinden sonra indirim haberi de geldi.

TABELA DEĞİŞTİ

TABELA DEĞİŞTİ

LPG kullanıcıları indirim veya zammın olup olmayacağını merak ederken bu gece otogaz tabelası da değişti. Buna göre, LPG'ye 49 kuruş indirim yapıldı.

Peki, son fiyat güncellemesine göre akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

Peki, son fiyat güncellemesine göre akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

İSTANBUL

İSTANBUL

Benzin: 45.28 TL

Motorin: 44.75 TL

LPG: 25.89 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin: 45,68 TL

Motorin: 45,30 TL

LPG: 25.52 TL

Anahtar Kelimeler:
motorin akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg indirim
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