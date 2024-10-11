Peş peşe zam! Akaryakıtta tabela yine değişti! 11 Ekim Cuma güncel motorin fiyatları...

Jeopolitik gerilimler nedeniyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. İran'ın İsrail'e füze atmasından sonra İsrail'in İran'a saldırması beklentisi ile Brent Petrolün 100 dolara yaklaşacağı konuşulmuştu.

Akaryakıt fiyatları bu gerilimlerin içerisinde yerinde duramıyor. Dün mazota 77 kuruşluk bir zam gelmişken bugün de benzine zam geldi. Benzine 1,26 liralık bir zam bekleniyorken 77 kuruşluk zam yapılması vatandaşı şaşırttı.