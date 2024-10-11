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  4. Peş peşe zam! Akaryakıtta tabela yine değişti! 11 Ekim Cuma güncel motorin fiyatları...

Peş peşe zam! Akaryakıtta tabela yine değişti! 11 Ekim Cuma güncel motorin fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 08:01
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Dün mazot fiyatına 77 kuruşluk zam tabelaya yansımıştı. Bugün ise benzin fiyatları için tabela değişti. Orta Doğu'da yaşanan gerilimleri petrol fiyatını artırıyorken vatandaş her gün değişen pompa fiyatlarını merak ediyor. Peki 11 Ekim 2024 Cuma günü akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara'da fiyatlar nasıl güncellendi?

Jeopolitik gerilimler nedeniyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. İran'ın İsrail'e füze atmasından sonra İsrail'in İran'a saldırması beklentisi ile Brent Petrolün 100 dolara yaklaşacağı konuşulmuştu.

Akaryakıt fiyatları bu gerilimlerin içerisinde yerinde duramıyor. Dün mazota 77 kuruşluk bir zam gelmişken bugün de benzine zam geldi. Benzine 1,26 liralık bir zam bekleniyorken 77 kuruşluk zam yapılması vatandaşı şaşırttı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.01
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.92
Gazyağı
37.3
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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 43,65 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin litre fiyatı: 43,36 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43,89 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İZMİR

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44,45 TL

Motorin litre fiyatı: 44,41 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam akaryakıt fiyatları
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