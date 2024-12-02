Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

İş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'de ve dünyada en zenginlerin listesini yayımladı. 2024 yılının milyarderlerinde güncelleme yapan Forbes, durumu dergisinde paylaştı. Geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinin ilk sırasında yer alan iş insanı bu yıl 10. sıraya düştü. Peki kim hangi sırada yer aldı?