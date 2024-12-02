Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

İş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'de ve dünyada en zenginlerin listesini yayımladı. 2024 yılının milyarderlerinde güncelleme yapan Forbes, durumu dergisinde paylaştı. Geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinin ilk sırasında yer alan iş insanı bu yıl 10. sıraya düştü. Peki kim hangi sırada yer aldı?
2.2 milyar dolar
2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen zamanda Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle servetini koruyamadı.
Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir erime meydana geldi. İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılı için paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı' listesine bu yıl son sırada yer aldı.
2.2 milyar dolar
2.4 milyar dolar
2.5 milyar dolar