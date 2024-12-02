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Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 08:52
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2024 yılının en zenginleri belli oldu. Türkiye'nin sıralamasına giren ilk 10 kişi ise merak ediliyor. Listede bu sene büyük bir değişiklik oldu. Geçen sene 1 numara olan ünlü iş insanı bu sene 10 numara olarak ismini yazdırdı. Peki Türkiye'nin en zengin 10 kişisinde kimler var? İşte cevabı...

İş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'de ve dünyada en zenginlerin listesini yayımladı. 2024 yılının milyarderlerinde güncelleme yapan Forbes, durumu dergisinde paylaştı. Geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinin ilk sırasında yer alan iş insanı bu yıl 10. sıraya düştü. Peki kim hangi sırada yer aldı?

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ

10) İBRAHİM ERDEMOĞLU

10) İBRAHİM ERDEMOĞLU

2.2 milyar dolar


2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen zamanda Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle servetini koruyamadı.

Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir erime meydana geldi. İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılı için paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı' listesine bu yıl son sırada yer aldı.

9) FERİT FAİT ŞAHENK

9) FERİT FAİT ŞAHENK

2.2 milyar dolar

8) MEHMET SİNAN TARA

8) MEHMET SİNAN TARA

2.4 milyar dolar

7) HAMDİ ULUKAYA

7) HAMDİ ULUKAYA

2.5 milyar dolar

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Forbes Murat Ülker zengin
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