Kapat
Son Dakika | Elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

EPDK tarafından yapılan açıklamada, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 25 oranında artışa gidildiği bildirildi. Yeni fiyat tarifesi yarından itibaren uygulanacak. Elektrik zammıyla birlikte 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 323,8 lira olarak belirlendi.

Mustafa Fidan

Elektrik ve doğal gaza zam geld. EPDK'dan yapılan açıklamada zamlı tarife 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. EPDK'nın açıklamasına göre elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 17,5, sanayi abone grubu için yüzde 5,8 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 24,8 artışa gidildi.

100 KW SAAT İÇİN ÖDENECEK TUTAR BELLİ OLDU

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 323,8 lira olarak belirlendi.

DOĞAL GAZA DA ZAM

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda nihai doğal gaz satış fiyatlarında artış gerçekleşti.

Buna göre, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,61, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 19,42 artış söz konusu oldu.

Ayrıca, konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildi.

03 Nisan 2026
Sırada başka ne var!?🙃😡
pıyasadaki yüksek fiyatların tek suçlusu hükümet
Nasıl beyler iyimisiniz,Akp demek zam demek,milletin fakirlestirilmesi demek,ne oldu Karadeniz gazına ne oldu gabar petrolüne hepsinin şişme olduğunu bu günlerde anlarsınız.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

