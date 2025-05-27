Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi belli oldu! Birinci yine değişmedi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan düzenlediği basın toplantısı ile “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2024” sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sıralamaları ise merak edilmeye başlandı. Buna göre, 2023 yılında da birinci olan TÜPRAŞ 2024 yılında da liderliğini kimseye bırakmadı.

Peki, listenin ilk 10'unda hangi şirketler var? İlk 10'a yeni şirketler dahil oldu mu? işte detaylar...