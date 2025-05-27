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Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi belli oldu! Birinci yine değişmedi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2024” sonuçlarını açıkladı. Listenin ilk 10 sırasına giren şirketler ise merak ediliyor? İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi...

Ezgi Sivritepe

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan düzenlediği basın toplantısı ile “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2024” sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sıralamaları ise merak edilmeye başlandı. Buna göre, 2023 yılında da birinci olan TÜPRAŞ 2024 yılında da liderliğini kimseye bırakmadı.

Peki, listenin ilk 10'unda hangi şirketler var? İlk 10'a yeni şirketler dahil oldu mu? işte detaylar...

Hissenet

1) TÜPRAŞ

1) TÜPRAŞ

TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırada yer aldı. 

Üretimden Satış (Net): 651.642.671.671 TL

2) FORD OTOMOTİV

2) FORD OTOMOTİV

2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi.

Üretimden Satış (Net): 355.965.482.773 TL

3) STAR RAFİNERİ

3) STAR RAFİNERİ

Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

Üretimden Satış (Net): 201.649.898.936 TL

4) TOYOTA OTOMOTİV

4) TOYOTA OTOMOTİV

Üretimden satış (Net): 168.993.344.898 TL .

5) İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ

5) İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ

Üretimden satış (Net): 166.585.257.103 TL .

Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞ İSO
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