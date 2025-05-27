Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi belli oldu! Birinci yine değişmedi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan düzenlediği basın toplantısı ile “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2024” sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sıralamaları ise merak edilmeye başlandı. Buna göre, 2023 yılında da birinci olan TÜPRAŞ 2024 yılında da liderliğini kimseye bırakmadı.
Peki, listenin ilk 10'unda hangi şirketler var? İlk 10'a yeni şirketler dahil oldu mu? işte detaylar...
TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırada yer aldı.
Üretimden Satış (Net): 651.642.671.671 TL
2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi.
Üretimden Satış (Net): 355.965.482.773 TL
Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.
Üretimden Satış (Net): 201.649.898.936 TL
Üretimden satış (Net): 168.993.344.898 TL .
Üretimden satış (Net): 166.585.257.103 TL .
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