Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede! Forbes en zengin ilk 17'yi açıkladı...

Şöhret dünyasının en bilindik yüzleri ABD'li Forbes dergisinin milyarlerler listesine girdi. Realite şov yıldızlarından sporculara kadar 17 ismin bulunduğu listede hagi isimlerin bulunduğu merak ediliyor. Ayrıca, Geçtiğimiz yılın birincisi George Lucas, zirveyi bu yıl 5.3 milyar dolar kazanan Steven Spielberg'e bıraktı.
Peki, şu anki listede hangi isimler kaçıncı? İşte Forbes dergisinin milyarlerler listesindeki eğlence dünyasının ünlü isimleri...
Serveti: 5.3 milyar dolar
Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.
Serveti: 5.1 milyar dolar
Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.
Serveti: 3.5 milyar dolar
Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.
Serveti: 3 milyar dolar
Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.
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