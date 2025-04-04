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Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede! Forbes en zengin ilk 17'yi açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.04.2025 10:44
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ABD merkezli Forbes dergisi milyarler listesini açıkladı. Eğlence dünyasının en çok kazananlarının bulunduğu listede zirvedeki isim merak ediliyor. Peki, dünyaca ünlü oyuncuların, sporcuların, müzisyenlerin listesinde ilk 17'ye hangi isimler girdi? İşte Forbes'un açıkladığı liste...

Şöhret dünyasının en bilindik yüzleri ABD'li Forbes dergisinin milyarlerler listesine girdi. Realite şov yıldızlarından sporculara kadar 17 ismin bulunduğu listede hagi isimlerin bulunduğu merak ediliyor. Ayrıca, Geçtiğimiz yılın birincisi George Lucas, zirveyi bu yıl 5.3 milyar dolar kazanan Steven Spielberg'e bıraktı.

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Peki, şu anki listede hangi isimler kaçıncı? İşte Forbes dergisinin milyarlerler listesindeki eğlence dünyasının ünlü isimleri...

Steven Spielberg

Steven Spielberg

Serveti: 5.3 milyar dolar

Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.

George Lucas

George Lucas

Serveti: 5.1 milyar dolar

Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.

Michael Jordan

Michael Jordan

Serveti: 3.5 milyar dolar

Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Serveti: 3 milyar dolar

Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.

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Forbes ünlü zengin
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