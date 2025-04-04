Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede! Forbes en zengin ilk 17'yi açıkladı...

Şöhret dünyasının en bilindik yüzleri ABD'li Forbes dergisinin milyarlerler listesine girdi. Realite şov yıldızlarından sporculara kadar 17 ismin bulunduğu listede hagi isimlerin bulunduğu merak ediliyor. Ayrıca, Geçtiğimiz yılın birincisi George Lucas, zirveyi bu yıl 5.3 milyar dolar kazanan Steven Spielberg'e bıraktı.