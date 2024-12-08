2 hafta gecikmeli çıktı! 'Fiyatlar beklenenin üzerindeydi ama şu an stabil hale gelmeye başladı'

Hasat edilen ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Şahin, "Şu anda piyasanın istediği ürünler hızlı şekilde sevk ediliyor. Yağışlar kendini topladı ve gece sıcaklıkları düştü. Böylece kışlık sebzede tüketim ve pazar kalitesi oluştu. İhtiyacımızı karşılayabilecek ve ihracata yönlendirecek ürünümüz var." dedi.