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2 hafta gecikmeli çıktı! 'Fiyatlar beklenenin üzerindeydi ama şu an stabil hale gelmeye başladı'

08.12.2024 16:07
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Türkiye'nin kış sebze üretim merkezlerinden İzmir'de ekim ve kasım aylarında havanın sıcak seyretmesi, kışlık sebzelerin olgunlaşarak lezzetlenmesini yaklaşık iki hafta geciktirdi. Türkiye'de brokoli, kereviz, enginar ve ıspanağın en fazla üretildiği şehir olan İzmir'de havaların geç soğuması, rekolteye olumsuz yansımasa da sebzelerin olgunlaşmasını geciktirdi. İzmir Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Şahin "İhtiyacımızı karşılayabilecek ve ihracata yönlendirecek ürünümüz var" dedi.

Verimli topraklarında yılda 1 milyon 700 ton sebzenin üretildiği İzmir'de, 120 bin dekarda yıllık 280 bin ton civarında 15 çeşit kışlık sebze yetiştiriliyor. İzmir, Türkiye'nin brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alması dolayısıyla "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

KIŞLIK SEBZE, HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE PAZAR TEZGAHINA GECİKMELİ ÇIKTI

Çoğunlukla Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde yetiştirilen kışlık sebzelerin büyük kısmı yurdun dört bir yanındaki pazarlarda tüketiciye ulaştırılıyor.

Genellikle kasım ortasında başlayan kışlık sebze hasadı, bu yıl sebzelerin olgunlaşması ve lezzetlenmesini sağlayan soğuk havanın geç gelmesi nedeniyle yaklaşık 2 hafta ertelemeyle kasım sonuna sarktı.

Ekim ve kasım ayındaki sıcaklık sebzeleri geç olgunlaştırsa da rekolteye olumsuz yansımadı. Kasım sonu itibarıyla yaygın olarak başlayan hasatla sebzeler pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

"ÜRÜN ARTIK OLMASI GEREKEN PAZAR KALİTESİNE ULAŞTI"

"ÜRÜN ARTIK OLMASI GEREKEN PAZAR KALİTESİNE ULAŞTI"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in kışlık sebze üretimiyle iç pazarda büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Hasat edilen ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Şahin, "Şu anda piyasanın istediği ürünler hızlı şekilde sevk ediliyor. Yağışlar kendini topladı ve gece sıcaklıkları düştü. Böylece kışlık sebzede tüketim ve pazar kalitesi oluştu. İhtiyacımızı karşılayabilecek ve ihracata yönlendirecek ürünümüz var." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pazar Sebze
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