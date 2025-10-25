FİNANS

20 yıl simit sattı, 14 yıl KPSS'ye girdi, 49 yaşında atandı! Bu kez de annesini ikna etmeye çalıştı... Azmin zaferi!

Diyarbakır'da 20 yıl boyunca simit satan Abdulvahap Demircan'ın hikayesi herkese örnek olacak cinsten. 14 yıl boyunca KPSS'ye giren bir yandan ders çalışıp bir yandan simit satan Demircan, hayaline 49 yaşında kavuştu. KPSS'den 81,321 puan alan Demircan, İstanbul'a atanmayı başardı. Annesini atandığına bir türlü ikna edemeyen Demircan, bavulunu toplayıp İstanbul'a gidince ailesini atandığına ikna etti. İşte Demircan'ın herkes örnek olacak simit tezgahından memur masasına uzanan hikayesi...

20 yıl Diyarbakır'da simit sattı, 2008 yılında üniversiteyi kazandı. 4 yılda fakülteyi bitiren Abdulvahap Demircan yılmadı, tam 14 yıl boyunca KPSS'ye girdi. Son olarak 2024 yılındaki sınavda istediği puanı alan Demircan, 49 yaşında Demircan İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı. Yıllar sonra hayaline kavuşan Demircan bu kez de İstanbul için annesini ikna etmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da yaşayan Abdulvahap Demircan, 2008 yılında başladığı Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü 2010 yılında tamamladı. 2010 yılından 2024 yılına kadar tam 14 yıl boyunca KPSS'ye giren Demircan, umudunu hiçbir zaman kaybetmedi.

Günün ilk ışıklarıyla tezgahını açan, sokak sokak gezip simit satan, akşam eve döndüğünde ders kitaplarının başına geçen Demircan, yıllarca hem geçimini sağladı hem de atanma hayalini diri tuttu. Bir yandan annesine bakıyor, bir yandan da "bir gün olur" diyerek sınavlara hazırlanan Demircan, annesine bakmak için evlilik hayallerini de hep erteledi.

14 YIL BOYUNCA KPSS'YE GİRDİ

2024 yılında tekrar KPSS'ye giren Demircan 81,321 puan adlı. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığının açıkladığı atama takvimini gören Demircan, puanı nedeni ile başvuruda bulunmak istemedi. Arkadaşı bilgilerini aldığı Demircan adına başvuru yaptı. Başvuruyu arkadaşını yapması nedeni ile sonuçlarına da arkadaşının bakmasını isteyen Demircan'ın atanma hayali gerçeğe döndü. Demircan, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı. Mutlu haberi ailesi ile paylaşan Demircan annesini bir türlü ikna edemedi. Ailesi Demircan'ın atandığına bavulunu toplayıp İstanbul'a doğru yola çıkarken ikna oldu. Demircan'ın hikayesi, sadece bir başarı öyküsü değil, umudun, azmin ve inancın ne kadar güçlü birer yol arkadaşı olabileceğinin en güzel kanıtı oldu.

20 YIL SOKAK SOKAK SİMİT SATTI

Yaklaşık 20 yıldır Diyarbakır sokaklarında simit sattığını belirten Demircan, "2008 ile 2010 arasında Bitlis Eren Üniversitesinde 2 yıllık inşaat teknikerliği ön lisans bölümünü bitirdim. 2010'dan sonra bir yandan simit satarak bir yandan ise anneme bakarak KPSS'ye çalıştım. Hiç evlenmedim, eğitim hayatımı da hiç aksatmadım. 81,321 puan aldım. İstanbul Beyoğlu Göz ve Eğitim Araştırmasına Hastanesine atandım" dedi.

KENDİ DE İNANAMADI

14 yıl boyunca atanmadığını, atamasının olduğunda ise buna inanamadığını kaydeden Demircan, ‘'Arkadaşım bana kazandığıma dair web sitesinin linkini gönderince inandım. Totem yaptım 13 yıl boyunca ben yaptım tercihleri ve sonuçlara baktım hep olumsuz gelince arkadaşıma dedim ‘Bu sene sen tercihlerimi yap' tercihlerimi arkadaşım yaptı. Sonuçlarına da o baktı ve bana atandığımı söyleyince inanmadım, şaşırdım. Çok sevindim şuan da evraklarımı topluyorum gideceğim inşallah. Sevinçten uçasım geldi. Bu yaşa kadar defalarca sınava girdim hep olumsuz oldu. Şimdi olunca çok sevindim uçasım geldi."

Lütfen simit satmaya devam et… Çünkü İstanbul’un ekonomik koşullarında sattığın simiti bile bulamazsın. Yol yakınken dön geri🙏🏻
Helal olsyn hayirli olsun azmin zaferi ben de Yillar önce 11 kez denedim çok şükur 11. de olmuştu ÇOK ŞÜKUR BIN̈ ŞÜKUR HER ZAMAN ŞÜKÜR
bir memur olarak söylüyorum yerinde olsam simit işini bırakmam.Memura hayat çok zor.
