20 yıl simit sattı, 14 yıl KPSS'ye girdi, 49 yaşında atandı! Bu kez de annesini ikna etmeye çalıştı... Azmin zaferi!

KENDİ DE İNANAMADI

14 yıl boyunca atanmadığını, atamasının olduğunda ise buna inanamadığını kaydeden Demircan, ‘'Arkadaşım bana kazandığıma dair web sitesinin linkini gönderince inandım. Totem yaptım 13 yıl boyunca ben yaptım tercihleri ve sonuçlara baktım hep olumsuz gelince arkadaşıma dedim ‘Bu sene sen tercihlerimi yap' tercihlerimi arkadaşım yaptı. Sonuçlarına da o baktı ve bana atandığımı söyleyince inanmadım, şaşırdım. Çok sevindim şuan da evraklarımı topluyorum gideceğim inşallah. Sevinçten uçasım geldi. Bu yaşa kadar defalarca sınava girdim hep olumsuz oldu. Şimdi olunca çok sevindim uçasım geldi."