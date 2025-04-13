'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL 'Başka geçim yolu arayacağım'

20 yıldır seracılık yaptığını vurgulayan Güvendir, ilk kez kokteyl domateste böyle bir kriz yaşadığını söyledi. Geleceğe dair umutsuzluğunu dile getiren çiftçi, "Ya bırakacağım çiftçiliği ya da başka bir geçim yolu arayacağım. Çünkü çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım" dedi.