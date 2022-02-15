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Fabrika gibi çalışıyorlar, 2 yılda 7 milyonluk ciro yaptılar

15.02.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi başladığında maske üretmeye başlayan lise, marka patenti alarak 2 yılda 7 milyonu aşkın ciro elde etti.Covid-19 pandemisi başladığında kısıtlı imkanlarla elde maske üretmeye başlayan İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kısa sürede işleri büyüterek ürettikleri maskelerin marka patentini aldı, 2 yılda da 7 milyon 100 bin liralık bir ciroya sahip oldu.

İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılının mart ayında Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasının açıklanması ile birlikte maske üretimi için kolları sıvadı. İnsanların dışarıya çıkmaya korktuğu, maske bulmakta zorluk çektiği bir dönemde okuldaki atölyede elde maske üretimine başlayan öğrenci ve öğretmenler, 2 yılda önemli bir başarı elde etti. 18 Mart 2020 itibariyle maske üretimine başlayan, pandeminin uzaması ile birlikte ihtiyaçlara cevap verebilmek için çeşitli firmalarla protokol imzalayan mesleki ve teknik Anadolu lisesi, işleri büyüterek ürettikleri maskelerin marka patentini aldı. Kısıtlı imkanlarla işe koyulup daha sonra alanını genişleten Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, U3 Maske adını verdikleri maskelerden 2 yılda 7 milyonu aşkın ciro elde etti.

1,5 YILDA 35 MİLYON MASKE ÜRETTİLER

Lise müdürü Tümen Aksu, "Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak pandeminin başlaması ile birlikte 18 Mart 2020 itibariyle maske üretimine başladık. O dönem, moda tasarım atölyemizde kısıtlı imkanlarla elde üretim yaptık, daha sonra özel firmalarla yaptığımız protokoller kapsamında firmalardan aldığımız makineleri herhangi bir bedel ödemeksizin okulumuza kazandırdık.
Ortak üretim yaptığımız firmaların atölyelerinde malzemeleri bizim karşılamamız koşuluyla öğrenci ve öğretmenlerimizle maske ürettik. İlk etapta Urla’daki kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını gidermek üzere yola çıktık ancak daha sonra makine ve teçhizatları artırınca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği siparişlerle İzmir genelindeki tüm okullarımıza maske yaptık. 1,5 yıllık bir süre içerisinde 35 milyona yakın maske ürettik" dedi.

"GÜNDE 1 MİLYONA YAKIN MASKEYİ ÜRETEBİLİYORUZ"

"GÜNDE 1 MİLYONA YAKIN MASKEYİ ÜRETEBİLİYORUZ"
Üretime başladıkları dönemde insanların maske bulmakta zorlandığını ve bir maskenin 5 lira civarında olduğunu hatırlatan Aksu, "Biz ticari bir gaye olmaksızın, tamamen kamu ihtiyacını gidermeye yönelik atölye imkanlarımızı kullanarak bu işe başladık. Pandemi devam edince ihtiyaçlar da arttı.
Kendi makinelerimiz günlük 200 bin adet maske üretim kapasitesine sahipken, yaptığımız protokollerle günde 1 milyona yakın maskeyi üretebiliyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, firmalardaki arkadaşlarımız ortak çalışıyor.
10 öğrenci, iki alan öğretmeni, bir teknik müdür muavini ve okul müdürü olarak ben, bu işi organize edip üretim faaliyetlerinde yer alıyoruz. Kısa sürede büyük miktarda üretim yapıp tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maske sağlayabiliyoruz. 2020 yılında 1 milyon 800 bin liralık bir ciromuz varken, 2021 yılında 5 milyon 300 bin liralık bir ciroya sahip olduk" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
maske pandemi
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