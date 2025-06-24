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Fabrikadaki işini bırakıp o mesleğe atıldı... Kilo başına 45 bin TL kazanıyor! Bir kaşığı bile çok değerli: Ömür uzatıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir araya gelen dört çift, fabrikadan doğaya uzanan yolculuklarında arı sütü üretimine yöneldi. Kadınların da üretime katılmasıyla daha profesyonel hale gelen ekip, kilogramı 45 bin liraya ulaşan arı sütünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Çiğdem Sevinç

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eşleriyle arı sütü üreten 4 ortak, katma değerli ürünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Hissenet

Bir otomobil fabrikasında çalışırken 2013'te arıcılık eğitimi alan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, 2014'te 15 kovanla arıcılığa başladı.

İlk etapta bal üretimi yapan ortaklar, daha sonra larvaları ve kraliçe arıyı beslemek için hemşire işçi arılar tarafından üretilen, şifalı özellikleri nedeniyle gıda takviyesi olarak satılan arı sütü üretmeye karar verdi.

FABRİKADAKİ İŞLERİNİ BIRAKIP

FABRİKADAKİ İŞLERİNİ BIRAKIP

Bir süre çalıştıkları iş yerinde de devam eden arkadaşlar, 2020'de fabrikadan istifa edip tam süreli olarak arıcılığa başladı. Daha sonra arı sütü üretimini artırma kararı alan arkadaşlara Faruk Aydın ve İdris Akbulut da katıldı.

Nilüfer ilçesinde 250 kovanla üretim yapan 4 arkadaşa yardımcı olabilmek için eşleri de işin ucundan tuttu. Erkekler, kovanların başında sürüyü yönetirken eşler Fatma Durgut, Serpil Kaya, Selma Aydın ve Selver Akbulut da arı sütü sağımı, larva temizliği gibi işleri yapıyor.

Ağustos ayının sonuna kadar sağıma devam ederek 50 kilogram arı sütü üretmeyi hedefleyen ortaklar, küçük paketler halinde kilogramı 45 bin lirayı bulan ürünü Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Anahtar Kelimeler:
arı sütü bal fabrika Arıcılık
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fabrika ortami kadar lanet bir ortam yoktur. çalışıyorum ve nefret ediyorum. bende kendi işimi kurdum inş bende bu kişiler gibi zevkle istifa edeceğim günü bekliyorum.
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