Fabrikadaki işini bırakıp o mesleğe atıldı... Kilo başına 45 bin TL kazanıyor! Bir kaşığı bile çok değerli: Ömür uzatıyor

FABRİKADAKİ İŞLERİNİ BIRAKIP

Bir süre çalıştıkları iş yerinde de devam eden arkadaşlar, 2020'de fabrikadan istifa edip tam süreli olarak arıcılığa başladı. Daha sonra arı sütü üretimini artırma kararı alan arkadaşlara Faruk Aydın ve İdris Akbulut da katıldı.