'Geliri çok yüksek! Kârlı bir iş' Tavsiye etti 'Küçük araziden yüksek gelir elde edildiğini gördük'

Edirne'de devlet desteğiyle üretim alanı artan meyve bahçeleri, kent çiftçisine alternatif gelir kaynağı oluyor. Havsa Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Girgin "Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük. İlk olarak 3'er dönümle başladık, gelir elde edildiğini görünce daha sonra bahçeleri büyüttük" dedi. Üretici Selami Kılıçarslan "Bu işi yapmaya gönüllü olan ve çalışmayı sevenlere meyveciliği tavsiye ederim. Meyveciliğin geliri diğerlerine göre çok yüksek" şeklinde konuştu

Türkiye'nin önde gelen çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler, üretimi çeşitlendirmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla devlet desteğiyle 21 yıl önce meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Birim alandan elde ettikleri yüksek gelirle yüzleri gülen çiftçiler, devlet desteğiyle üretim alanlarını genişletmeyi hedefliyor. Havsa Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Girgin "2004 yılında Valilik projesiyle başladık ve üretime devam ediyoruz. Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük. İlk olarak 3'er dönümle başladık, gelir elde edildiğini görünce daha sonra bahçeleri büyüttük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bu kapsamda, özellikle Havsa ilçesi başta olmak üzere il genelinde binlerce armut ve elma fidanı toprakla buluşturuldu.

Zaman içinde büyüyen ve meyve vermeye başlayan ağaçlar, verimi ve getirisiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Adı meyvecilikle anılmaya başlanan Havsa'nın Kuzucu köyündeki çiftçiler, ürünlerini sağlıklı şekilde saklamak ve kış aylarında da satışını gerçekleştirebilmek için yine devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurdu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EDİRNE'DE DEVLET DESTEĞİYLE YAYGINLAŞAN MEYVE BAHÇELERİ ÇİFTÇİLERE ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI OLUYOR

Yaklaşık 1000 dekar meyve bahçesinin bulunduğu kentte, çiftçiler gençlerin tarıma yönelmesi ve devlet teşvikleriyle üretim alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

"GELİR ELDE EDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE DAHA SONRA BAHÇELERİ BÜYÜTTÜK"

Havsa Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Girgin, AA muhabirine, yoğunlukla armut ve elma olmak üzere çeşitli meyveleri yetiştirdiklerini söyledi.

Meyveciliğin küçük alanlardan yüksek gelir imkanı sunduğunu belirten Girgin, "2004 yılında Valilik projesiyle başladık ve üretime devam ediyoruz. Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük. İlk olarak 3'er dönümle başladık, gelir elde edildiğini görünce daha sonra bahçeleri büyüttük." dedi.

Girgin, zor ve zahmetli olan meyveciliğin diğer tarım ürünlerine göre yüksek getirisiyle öne çıktığını vurguladı.

Üreticilerin bir araya gelmesiyle kurulan soğuk hava deposunda ürünlerinin değerini daha da artırdıklarını anlatan Girgin, şunları kaydetti:

"İlk yıllarda hasat ettiğimiz ürünleri pazarda satabiliyorduk ancak verim arttıkça bunları hasat döneminde satma şansımızın olmadığını gördük. İlk başlarda Kırcasalih Belediyesinin buzhanesini 4 yıl kiraladık. Orası da yetersiz kalınca 24 üretici birleşip İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle 1000 tonluk bir depo yapmayı başardık. Örneğin ürün hasat zamanı 3 lira ise yılbaşından sonra fiyatı 5 liranın üzerine çıkıyor. Böylece daha yüksek gelir elde ediyoruz."

"BU İŞİ YAPMAYA GÖNÜLLÜ OLAN VE ÇALIŞMAYI SEVENLERE MEYVECİLİĞİ TAVSİYE EDERİM! GELİRİ DİĞERLERİNE DÖRE ÇOK YÜKSEK"

Üretici Selami Kılıçarslan ise bu yıl armut ve elmada verimin iyi olduğunu, diğer meyvelerde ise don nedeniyle verimin düştüğünü ifade etti.

