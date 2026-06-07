Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonların gözü haziran enflasyonuna çevrildi. Memur ve memur emeklisi maaş zammı için belirleyici olacak olan haziran enflasyonu öncesi hesaplamalar da yapılıyor.

Habertürk canlı yayınında konuşan, açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren ve beklendiği gibi gelip gelmediğine dair soruyu yanıtlayan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon verisi tabii piyasa katılımcılarının beklediği gibi bildiğiniz gibi, bu hane halkının genel itibarıyla beklediğinden ayrılıyor. Bunu bazen hissedilen enflasyon diye tabir ediyorlar bazı meslektaşlarım ama hane halkı doğrudan bunu çarşıda pazarda yaşıyor. Dolayısıyla bu enflasyon verisi o açıdan piyasanın genelde beklediği, ona yakın %1.6 bekliyordu, %1.71 geldi. Ama hane halkı için durum bir %1.71 gibi değil. Biraz daha yüksek. Bunun sebebi şu. TÜİK'in ölçüm sepeti tam olarak ortalama bir hane halkını seçtiğimizde ülkemizde onun bütçesinin nerelere gittiğini %100'e yakın örtmüyor, kapsamıyor, daha düşük bir kapsaması var. Bunun sebebi ağırlıklandırma. Örnek verelim konutun ağırlığı bu yıl başında bildiğiniz gibi %25 düşürüldü TÜİK sepetinde, bu da gayri safi yurt içi hasıladaki dağılıma bağlı yapılıyor. Tabii TÜİK de bunu bir kendince kurala göre yapıyor ama bu ağırlıklar hane halkının harcamalarını temsil etmediğinden o soru meydana geliyor. Açıklanan %1,71, beklenen %1.6 ama hane halkı için durum daha yüksek"

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkına göre yüzde 12,40'lık zammı değerlendiren Özkaya "12.40 zam 5 aylık enflasyon farkı olduğu için evet bu ekleme şu an için oldu ama 6. ayın verisi de geldiği zaman bunu %14'e yakın bir değere çıkacak. Çünkü ortalama yine %1,5 bir enflasyon verisi TÜİK'ten tahmin edilebilir. TÜİK'in açıklayacağı 1.4, 1.5 gibi. Öyle varsaydığımızda, %13.8'lere doğru çıkacak bu veri. O zaman o da eklenmiş olacak memur emeklileri için. Dolayısıyla bir miktar daha şu zamlı yeni maaşın yüksek olduğunu kabul edebilirsiniz 6 ayın sonunda"

ÖNÜMÜZDEKİ AY ENFLASYON NE KADAR OLUR?

Önümüzdeki aya ilişkin enflasyon beklentisini de aktaran Özkaya "1,5, 1,4 gibi bir veri geleceğini tahmin ediyorum" derken memur zammında bu ihtimalde olası rakam için "13,5'u biraz geçer. 13,5 - 13.8 arası bir yerde olabilir. Eğer büyük bir enflasyon sürprizi gelmezse TÜİK'in ölçümünden" ifadelerini kullandı.