FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor

Diyarbakırlı antika saat ustası Celal Yakışıklı, babasından öğrendiği mekanik saat tamirciliğini 55 yıldır Sur ilçesindeki 4 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Mesleğini ömrünün yarısından fazlasını vererek yaşatan Yakışıklı "Merak olmadan hiçbir şey öğrenilmez. Ben severek yaptım, hala da yapıyorum. Gücüm yettiği sürece devam edeceğim" dedi. Yakışıklı " Saatçilik güzel bir meslektir. Fakat bu devirdeki gençler kimse öğrenmek istemiyor" diyerek yakındı.

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde küçük yaştayken babasının yanında mesleğe başlayan antika saat ustası Celal Yakışıklı (68), 4 metrekarelik dükkanında 55 yıldır mekanik saatlerin bakım ve onarımını yapıyor.

Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem... 55 yıldır yapıyor 1

"BEN İSTİYORUM Kİ BİRKAÇ KİŞİYE ÖĞRETEYİM"

Gençlerin mesleğe ilgisinin azaldığını belirten Yakışıklı, “55 senedir bu mesleği yapıyorum, babamdan öğrendim. Saatçilik güzel bir meslektir. Fakat bu devirdeki gençler kimse öğrenmek istemiyor. Herkes ‘okul okuyalım, devlet dairesine girelim’ diyor. Bizden sonra da herhalde kimse gelmez. Ben istiyorum ki birkaç kişiye öğreteyim. Fakat şu anda imkanlarım yok. Yerim küçük, dükkanım 4 metrekarelik bir yerdir. Çocuklarım, torunlarıma öğretmeye çalıştım. Birkaç gün kalıp gittiler" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

4 METREKARELİK DÜKKANDA YARIM ASIRDIR YAPIYOR

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor G1

Devamında Yakışıklı "Bizim devirde babamız ne derse onu yapardık. O şekilde çalıştık ve yetiştirildik. Mesela benim babam burada çalışırdı, en arkadaydım. Babam ne derse onu yapmak zorundaydım. Korkudan sesimi çıkaramazdım. Bu devirdeki gençlere bir şey diyemiyoruz. Tabii ben de merak saldım, meraklıydım öğrenmeye. İnsan hevesli olacak. Hangi meslek olursa olsun, severek yapacak. Biz de o şekilde yetiştik. Severek, isteyerek bu mesleği yaptık. Hala da devam ediyoruz. Gücümüz olana kadar da devam edeceğiz” dedi.

"MEKANİK SAATLER DAHA UZUN ÖMÜRLÜ"

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor G2

Mekanik saatlerin daha uzun ömürlü ve sağlam olduğunu ifade eden Yakışıklı şu ifadeleri kullandı:

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor G3

İmkanlarım olsaydı ve ders verecek bir yerim olsaydı, haftada 2 gün kurs verecektim. Yeter ki yetişsinler, yeter ki bu meslek ölmesin. Fakat bakıyorum, kimse yok.

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor G4

Babam da saatçiydi, ben de saatçiyim. Bir de oğlum saatçiydi. O da bayağı öğrendi ancak sonra bıraktı. İlgi alanı değişti, arabaların, motosikletin peşine düştü. Merak saldı o tür şeylere. Benden sonra artık kim gelirse onu da bilmiyorum.

'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor G5

‘Sanat altın bileziktir, koldadır’ derler. Öyledir de. Herkes devlet dairesine gireyim istiyor. Ya devlet dairesi kimi alacak, kimi almayacak? Bu sanatlar bu şekilde hepsi kayboldu gitti. Artık çocuklarını götürüp ustaların yanına vermiyorlar, göndermiyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Saat tamircisi antika saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.