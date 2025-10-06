'Güzel meslek ama öğrenen yok, birkaç kişiye öğretsem...' 55 yıldır yapıyor

Devamında Yakışıklı "Bizim devirde babamız ne derse onu yapardık. O şekilde çalıştık ve yetiştirildik. Mesela benim babam burada çalışırdı, en arkadaydım. Babam ne derse onu yapmak zorundaydım. Korkudan sesimi çıkaramazdım. Bu devirdeki gençlere bir şey diyemiyoruz. Tabii ben de merak saldım, meraklıydım öğrenmeye. İnsan hevesli olacak. Hangi meslek olursa olsun, severek yapacak. Biz de o şekilde yetiştik. Severek, isteyerek bu mesleği yaptık. Hala da devam ediyoruz. Gücümüz olana kadar da devam edeceğiz” dedi.