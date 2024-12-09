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  4. Komşusundan görüp başladı! Köyüne yerleşti, evinin bir bölümünü o işe ayırdı

Komşusundan görüp başladı! Köyüne yerleşti, evinin bir bölümünü o işe ayırdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.12.2024 10:00
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Artvinli marangoz Ahmet Tamtabak, yarım asrı aşkın süredir hem kemençe yapıyor hem de çalıyor. Kemençe sevdasının 15 yaşındayken başladığını anlatan Tamtabak, "Bir komşumuz vardı, kemençe yapmıştı. Akşama kadar yalvardım, 'Kemençeyi bana ver' diye. O da kemençeyi bana verdi. 15 yaşında kemençe çalmaya ve yapmaya başladım, halen devam ediyorum" dedi. Evinin yanındaki bölümü atölyeye çeviren Tamtabak, sipariş üzerine mobilya ve kemençe imal ediyor.

Baba mesleği marangozluğu Ankara, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından uzun yıllar İstanbul'da sürdüren Tamtabak, 2018'de memleketi Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyüne yerleşti. Evinin yanındaki bölümü atölyeye çeviren 70 yaşındaki, 4 çocuk, 8 torun sahibi Tamtabak, sipariş üzerine mobilya ve kemençe imalatına devam ediyor.

KOMŞUSUNDAN GÖRÜP MERAKLA BAŞLADIĞI KEMENÇE YAPIMINA 55 YILDIR DEVAM EDİYOR

Ahmet Tamtabak, AA muhabirine, çocuk yaşta bir hevesle eline aldığı kemençeyi 55 yıldır bırakmadığını söyledi.

Kemençe sevdasının 15 yaşındayken başladığını anlatan Tamtabak, "Bir komşumuz vardı, kemençe yapmıştı. Akşama kadar yalvardım, 'Kemençeyi bana ver' diye. O da kemençeyi bana verdi. Koşarak eve geldim. Sabaha kadar durmadan çalmaya çalıştım ve başardım. İki, üç günde kendi kendime çalmayı öğrendim." dedi.

Tamtabak, çaldığı türküleri komşularının kasede kaydettiğini, kendini dinleyince de çok beğendiğini belirtti.

O günden sonra kemençeye adeta aşık olduğunu dile getiren Tamtabak, "Kemençeden sonra tulum, saz çalmayı da öğrendim. 15 yaşında kemençe çalmaya ve yapmaya başladım, halen devam ediyorum." diye konuştu.

EĞLENCELERDE KEMENÇE ÇALIP TÜRKÜ SÖYLÜYOR

EĞLENCELERDE KEMENÇE ÇALIP TÜRKÜ SÖYLÜYOR

Mesleğini sürdürürken bir yandan da düğün ve festival gibi etkinliklerde kemençe çalıp türkü söylediğini belirten deneyimli zanaatkar, şöyle devam etti:

Anahtar Kelimeler:
Marangoz Artvin
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