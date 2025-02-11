FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Market işletirken dükkanı kapatıp o işe geçti 'Hobim mesleğim oldu' Çevreden topluyor 'Son günlerde ilgi fazla'

Market işletirken dükkanı kapatıp o işe geçti 'Hobim mesleğim oldu' Çevreden topluyor 'Son günlerde ilgi fazla'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta iş yerini kapattıktan sonra hobi olarak topladığı taşları işleyerek takı tasarlayan 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, ürettiği ürünlerin ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü. Uzun süre market işleten Pınarcı, iş yerinin kapanması sonrası hobi amaçlı yaptığı bu işi, mesleği haline getirip ürünlerini satmaya başladı. Bu şekilde evinin geçimini sağlayan Pınarcı "Son günlerde bu takılara ilgi fazla" dedi.

Yozgat'ta uzun süre market işleten Emin Sinan Pınarcı, iş yerinin kapanmasının ardından 4 yıldır hobi amaçlı doğadan topladığı ametist, akik, jasper ve kalsedon gibi renkli taşları seyyar tezgahında işlemeye başladı.

AA-20250211-37017112-37017105-HOBI_OLARAK_TOPLADIGI_TASLAR_MESLEGI_OLDU

Taşları takı ve süs eşyasına dönüştüren Pınarcı, ürünlerin ilgi görmesinin ardından hobisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

AA-20250211-37017112-37017106-HOBI_OLARAK_TOPLADIGI_TASLAR_MESLEGI_OLDU

Bir süre evinin önündeki seyyar tezgahta yaptığı ürünleri satarak evinin geçimini sağlayan Pınarcı, daha sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda bulunan girişimci Haydar Demirer'e ait yöresel ürünler üretilen iş yerinde tezgah açtı.

AA-20250211-37017112-37017107-HOBI_OLARAK_TOPLADIGI_TASLAR_MESLEGI_OLDU

Hissenet

HOBİ OLARAK TOPLADIĞI TAŞLAR MESLEĞİ OLDU

Emin Sinan Pınarcı, AA muhabirine, işlediği taşları tasarlayıp müşterilerin beğenisine sunduğunu söyledi.

"HOBİMDİ AMA ŞİMDİ MESLEĞİM OLDU"

"HOBİMDİ AMA ŞİMDİ MESLEĞİM OLDU"

Yozgat'ta doğada gezerken bulduğu taşların dikkatini çekmesiyle bu işe başladığını anlatan Pınarcı, "Bu yarı değerli taşları zaman içerisinde araştırıp öğrendim. Dere ve gölet kenarlarında, ilçelerde bulduğum taşlar hobimdi ama şimdi mesleğim oldu" ifadelerini kullandı.

Pınarcı "Elimden geldiği kadar taşları işleyip tasarlıyorum ve müşterilerin hizmetine sunuyorum." dedi.

Pınarcı, agat, ametist, akik, jasper ve opal gibi taşları işleyerek anahtarlık, kolye, bileklik ve küpe ürettiğini dile getirdi.

"SON GÜNLERDE BU TAKILARA İLGİ FAZLA"

"SON GÜNLERDE BU TAKILARA İLGİ FAZLA"

Pınarcı, "Son günlerde bu takılara ilgi fazla. Bunlar tamamen doğal ve natürel ürünler. Bu taşların faydasına inanan ve görselini beğenen insanlar da var." diye konuştu. (AA)

Anahtar Kelimeler:
İşletme market hobi meslek satış üretim ürün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da 8 ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da 8 ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Gıdada ifşa listesi güncellendi! Lahmacundan kanatlı eti çıktı

Gıdada ifşa listesi güncellendi! Lahmacundan kanatlı eti çıktı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Ece Erken'den ilginç sözler! O sözler sonrası Murat Başoğlu'nun son hali merak edildi

Ece Erken'den ilginç sözler! O sözler sonrası Murat Başoğlu'nun son hali merak edildi

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Çevreden toplayıp yapmaya başladı 'Hobimdi mesleğim oldu'

Çevreden toplayıp yapmaya başladı 'Hobimdi mesleğim oldu'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.