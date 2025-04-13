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  4. Tanesi 30 bin TL! Kendini üretime verdi, şehirde yapan iki kişiden biri

Tanesi 30 bin TL! Kendini üretime verdi, şehirde yapan iki kişiden biri

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
13.04.2025 12:00
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Malatya’da yaşayan bağlama ustası Doğan Koşal, 25 yılı aşkın süredir hem bağlama üretiyor, hem çalıyor hem de söylüyor. Özel sipariş üzerine çalıştıklarını belirten Koşal, bir bağlamanın üretim aşamasının 45 sürdüğünü aktarıp talebe göre fiyatların 15 ile 30 bin TL aralığında değiştiğini söyledi. Sektörde çırak yetişmediğini de ifade eden Koşal, kent genelinde iki ustanın kaldığını belirtti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Doğan Koşal, 25 yılı aşkın süredir hem bağlama üretiyor, hem çalıyor hem de söylüyor. Uzun yıllar çeşitli sanatçılarla birlikte çalıştığını kaydeden bağlama ustası Koşal, son 25 yıldır ise kendini üretime verdiğini belirterek kentte bağlama üretimi yapan iki ustadan biri olduğunu söyledi.

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BAĞLAMA USTASI, HEM ÜRETİYOR HEM ÇALIYOR HEM DE SÖYLÜYOR

Doğan Koşal, bir bağlamanın üretim aşamasının 45 sürdüğünü ifade etti.

"FİYATLAR 15 İLE 30 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

"FİYATLAR 15 İLE 30 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Öte yandan, ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine çalıştıklarını belirtti.

Koşal, talebe göre fiyatların 15 ile 30 bin TL aralığında değiştiğini belirtti.

Koşal, bağlamanın kendisi için bir tutku olduğunu aktardı.

"KENT GENELİNDE İKİ USTA KALDI"

"KENT GENELİNDE İKİ USTA KALDI"

Koşal sektörde çırak yetişmediğini ifade ederek kent genelinde iki ustanın kaldığını kaydetti. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
bağlama
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