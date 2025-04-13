Tanesi 30 bin TL! Kendini üretime verdi, şehirde yapan iki kişiden biri

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Doğan Koşal, 25 yılı aşkın süredir hem bağlama üretiyor, hem çalıyor hem de söylüyor. Uzun yıllar çeşitli sanatçılarla birlikte çalıştığını kaydeden bağlama ustası Koşal, son 25 yıldır ise kendini üretime verdiğini belirterek kentte bağlama üretimi yapan iki ustadan biri olduğunu söyledi.