Tanesini 15 bin TL'ye satıyor 'Daire fiyatına olan var! Malzemesi altından kat kat pahalı'

Malatya'da küçük yaşlarda başladığı tespih ustalığını yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak sürdüren Ahmet Yasin Kaya, el emeği göz nuru eserleriyle dikkat çekiyor.
Kaya'nın atölyesinde ürettiği tespihler, sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda koleksiyon ürünü ve aksesuar olarak da değerlendiriliyor.
Tespih kültürünün Osmanlı dönemine dayandığını hatırlatan Kaya, çeşitli değerli taşlardan ve özel malzemelerden üretilen tespihlerin, koleksiyoncular ve meraklılar arasında büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Kendi imalatları olan ürünleri yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Kaya, tespih işçiliğinin sabır ve dikkat isteyen önemli bir sanat dalı olduğunu belirtti.
Kaya, 10 ila 15 bin TL aralığında başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.
Sıradan bir tespihin üretiminin birkaç gün özel sipariş ürünlerin ise bazen aylar sürdüğünü kaydeden Kaya, ağırlıklı olarak damla kehribar türü tespihlerin ilgi gördüğünü belirtti. (İHA)
Kaya "Fiyat aralığı değişiyor. 10 - 15 bin TL'den başlıyor. Daire fiyatına bile bazen tespihler olabiliyor, malzemesinin kıymetine göre" dedi.
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