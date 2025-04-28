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Tanesini 15 bin TL'ye satıyor 'Daire fiyatına olan var! Malzemesi altından kat kat pahalı'

Malatya'da yaşayan tespih ustası Ahmet Yasin Kaya'nın el emeği göz nuruyla birer sanat eserine dönüştürdüğü tespihler, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Tespihlerin 10 ila 15 bin TL aralığında başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu söyleyen kaya malzemesinin kıymetine göre daire fiyatına bile tespihler olabildiğini söyledi. Kaya "Çalıştığım malzemelerin birçoğu gramı altın fiyatıyla ya aynı ya altın fiyatından kat kat yüksek olan malzemeler" dedi.

Malatya'da küçük yaşlarda başladığı tespih ustalığını yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak sürdüren Ahmet Yasin Kaya, el emeği göz nuru eserleriyle dikkat çekiyor.

"KOLEKSİYONCULAR VE MERAKLILAR ARASINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Kaya'nın atölyesinde ürettiği tespihler, sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda koleksiyon ürünü ve aksesuar olarak da değerlendiriliyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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USTA ELLERİN ÜRETTİĞİ 'TESPİHLER' 10 - 15 BİN TL ARASINDA ALICI BULABİLİYOR

Tespih kültürünün Osmanlı dönemine dayandığını hatırlatan Kaya, çeşitli değerli taşlardan ve özel malzemelerden üretilen tespihlerin, koleksiyoncular ve meraklılar arasında büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"DAİRE FİYATINA VARAN TESPİHLERİMİZ VAR"

"DAİRE FİYATINA VARAN TESPİHLERİMİZ VAR"

Kendi imalatları olan ürünleri yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Kaya, tespih işçiliğinin sabır ve dikkat isteyen önemli bir sanat dalı olduğunu belirtti.

Kaya, 10 ila 15 bin TL aralığında başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.

"BAZI MALZEMELERİN GRAMI ALTINDAN DAHA PAHALI"

"BAZI MALZEMELERİN GRAMI ALTINDAN DAHA PAHALI"

Sıradan bir tespihin üretiminin birkaç gün özel sipariş ürünlerin ise bazen aylar sürdüğünü kaydeden Kaya, ağırlıklı olarak damla kehribar türü tespihlerin ilgi gördüğünü belirtti. (İHA)

Kaya "Fiyat aralığı değişiyor. 10 - 15 bin TL'den başlıyor. Daire fiyatına bile bazen tespihler olabiliyor, malzemesinin kıymetine göre" dedi.

Anahtar Kelimeler:
tespih fiyat satış
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