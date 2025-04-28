Tanesini 15 bin TL'ye satıyor 'Daire fiyatına olan var! Malzemesi altından kat kat pahalı'

Malatya'da küçük yaşlarda başladığı tespih ustalığını yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak sürdüren Ahmet Yasin Kaya, el emeği göz nuru eserleriyle dikkat çekiyor.

"KOLEKSİYONCULAR VE MERAKLILAR ARASINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Kaya'nın atölyesinde ürettiği tespihler, sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda koleksiyon ürünü ve aksesuar olarak da değerlendiriliyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır