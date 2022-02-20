Türk somonu rekora doymuyor! Son 6 yılda değeri 82 kat arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkeden 2016 yılında 11 ülkeye 355 ton Türk somonu ihraç edilerek, 1 milyon 630 bin 814 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den 2021 yılında ise 22 ülkeye 23 bin 375 ton somon satılarak, 135 milyon 597 bin 423 dolar kazanç elde edildi.

Böylece, ülkenin Türk somonu ihracatında son 6 yılda miktarda yaklaşık 65 kat, değerde ise 82 kat artış gerçekleşti.

En önemli ihraç pazarı Rusya Türk somonu ihracatında son 6 yılda ülke çeşitliliğini de artıran Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı Rusya Federasyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na 2016'da 282 ton karşılığında 1 milyon 176 bin 581 dolar olan Türk somonu ihracatı, 2021'de 18 bin 493 ton karşılığı 108 milyon 49 bin 260 dolara ulaştı.