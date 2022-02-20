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  4. Türk somonu rekora doymuyor! Son 6 yılda değeri 82 kat arttı

Türk somonu rekora doymuyor! Son 6 yılda değeri 82 kat arttı

20.02.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den 2016-2021 yıllarında gerçekleştirilen Türk somonu ihracatından elde edilen gelir, yaklaşık 82 kat artarak 135 milyon 597 bin 423 dolara yükseldi. Türk somonuna yurt dışı pazarlardan yoğun talep geliyor. Türkiye'den 2021 yılında ise 22 ülkeye 23 bin 375 ton somon satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkeden 2016 yılında 11 ülkeye 355 ton Türk somonu ihraç edilerek, 1 milyon 630 bin 814 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den 2021 yılında ise 22 ülkeye 23 bin 375 ton somon satılarak, 135 milyon 597 bin 423 dolar kazanç elde edildi.
Böylece, ülkenin Türk somonu ihracatında son 6 yılda miktarda yaklaşık 65 kat, değerde ise 82 kat artış gerçekleşti.

En önemli ihraç pazarı Rusya

En önemli ihraç pazarı Rusya
Türk somonu ihracatında son 6 yılda ülke çeşitliliğini de artıran Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı Rusya Federasyonu oldu.
Rusya Federasyonu'na 2016'da 282 ton karşılığında 1 milyon 176 bin 581 dolar olan Türk somonu ihracatı, 2021'de 18 bin 493 ton karşılığı 108 milyon 49 bin 260 dolara ulaştı.
Böylece, ülkeden Rusya'ya yapılan Türk somonu ihracatı da son 6 yılda miktarda yüzde 6 bin 458, değerde de yüzde 9 bin 83 arttı.
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