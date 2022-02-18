Yanan çocuğu için yaptı! Kendi markasını kurdu... Siparişlere yetişemiyor

Gaziantep'te kaynar suyun kızının üzerine dökülmesinin ardından bitkisel ürünlerden leke giderici krem hazırlayan Berivan Kızılcık, yaptığı araştırmalar ve aldığı eğitimlerle kendi markasıyla sabun ve krem üreterek bunları yurt dışına ihraç edecek hale geldi.

Evli ve iki çocuk annesi Kızılcık, yaklaşık 4 yıl önce 4 yaşındaki kızının üzerine kaza sonucu kaynar su döktü. Kızının göğsünde yanık izleri oluşması üzerine anne, çocuğunu doktora götürdü.

Doktorun kızının ergenlik dönemine kadar yanık izlerinin geçmeyeceğini ifade etmesi üzerine anne, bitkisel ürünler üzerinde çalışma yaptı. Kısa süre içerisinde bitkisel ürün ve yağlarla yaptığı kremi kızının vücudunda oluşan yanıklar üzerinde deneyen anne, olumlu sonuç aldı. Bunun üzerine Kızılcık, bitkisel ürünler üzerine eğitimler almaya başladı, yaklaşık bir yıl önce de Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde kendisine ait atölye oluşturdu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yüzde 75 destek alan anne Kızılcık, bitkisel ürünlerden yaptığı krem ve sabunları kendi markasıyla satmaya başladı.

"Amacım, insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler üretmek Kızılcık, AA muhabirine, kızının başına gelen olay sonrasında bu alanda çalışmalar yapmaya başladığını anlattı. Hazırladığı ürünlerin Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu belirten Kızılcık, "Amacım, insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler üretmek. Özellikle leke kremi üretiyorum. Nemlendirici kremler, serum, saç bakım yağları, cilt tipine göre sabunlar üretiyorum. İnsanın ihtiyacına göre üretimler yapıyoruz." dedi.