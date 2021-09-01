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1 Eylül kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

01.09.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların ilgi odağındaki kripto paralarda hareketlilik devam ediyor. Zaman zaman Bitcoin'den bağımsız hareket eden Ethereum, Bitcoin günlerdir yatay seyrederken değer kazanan varlıklardan birisi oldu. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 300 dolar direncini aşmayı ve üstünde kapanış yapmayı başardı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Son zamanların popüler yatırım araçları arasında yer alan kripto paralarda hareketlilik başladı. Gözler 3 bin 300 dolar direncini aşan Ethereum'da. Kripto paraların başında gelen Bitcoin ve popüler kripto paralardan biri olan Dogecoin ise son günlerdeki yatay seyrini koruyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

30 bin dolardan 50 bin dolara kadar hızla yükselen Bitcoin, 50 bin dolar direncini aşamayınca günlerdir 49 bin dolar ile 46 bin dolar bandında seyrediyor.
23 Ağustos'ta 50 bin dolara iğne atan Bitcoin 47 bin 434 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Diğer birçok altcoin gibi Bitcoin'in hareketlerini takip eden Ethereum bu sefer Bitcoin'den bağımsız yükselmeye başladı. Bitcoin 49 bin-46 bin dolar arasında seyretmeye devam ederken Ethereum 3 bin 300 dolar direncini aştı.
Günlerdir 3 bin ile 3 bin 300 dolar arasında seyreden Ethereum, 3 bin 300 dolarlık direnci kırmasının ardından 3 bin 528 dolara kadar yükseldi.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin 0,28 ile 0,26 cent bandında seyrediyor. Dogecoin 0,27 centten işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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