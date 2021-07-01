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  4. 1 Temmuz Kripto Para Piyasası | Bugün (1 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

1 Temmuz Kripto Para Piyasası | Bugün (1 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

01.07.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların günümüzde kullanım alanlarının artması sonucunda birçok insan kripto alım satımı yaparak yatırım yapmaya başladı. Bununla beraber birçok ülke ve şirket de özellikle Bitcoin kullanımı ile ilgili olarak yeni adımlar atmaya başladı. Bticoin ise bir süredir 34 bin dolar seviyesindeki seyrine devam ediyor. Ethereum ise yaşadığı düşüşle beraber halen kendisini toparlamaya çalışsa da 2 bin 200 dolar civarında seyrediyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri son aylarda ülkemizde ve dünyada oldukça popüler bir hale geldi. Birçok yatırımcı kripto para araçlarına yönelerek yatırımlarını bu şekilde gerçekleştirirken, kripto para piyasasının devi olan Bitcoin, düşüş seyri ile yatırımcısını üzüyor. Birçok banka ve şirket, Bitcoin gibi kripto para araçlarıyla ödeme kabul ederken, birçok ülke ise kripto paralar ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.598,4900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,62 azalışla $34.307,76 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.237,9000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,34 artışla $2.201,01 seviyesinde bulunuyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
Güne $0,6860 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,70 artışla $0,6784 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $142,2800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %0,89 azalışla $139,5500 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2514 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,38 azalışla $0,2458 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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