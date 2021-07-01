1 Temmuz Kripto Para Piyasası | Bugün (1 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri son aylarda ülkemizde ve dünyada oldukça popüler bir hale geldi. Birçok yatırımcı kripto para araçlarına yönelerek yatırımlarını bu şekilde gerçekleştirirken, kripto para piyasasının devi olan Bitcoin, düşüş seyri ile yatırımcısını üzüyor. Birçok banka ve şirket, Bitcoin gibi kripto para araçlarıyla ödeme kabul ederken, birçok ülke ise kripto paralar ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıyor.