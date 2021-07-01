1 Temmuz Kripto Para Piyasası | Bugün (1 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri son aylarda ülkemizde ve dünyada oldukça popüler bir hale geldi. Birçok yatırımcı kripto para araçlarına yönelerek yatırımlarını bu şekilde gerçekleştirirken, kripto para piyasasının devi olan Bitcoin, düşüş seyri ile yatırımcısını üzüyor. Birçok banka ve şirket, Bitcoin gibi kripto para araçlarıyla ödeme kabul ederken, birçok ülke ise kripto paralar ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıyor.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.598,4900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,62 azalışla $34.307,76 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.237,9000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,34 artışla $2.201,01 seviyesinde bulunuyor.
Ripple XRP ne kadar?
Güne $0,6860 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,70 artışla $0,6784 seviyesinde bulunuyor.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $142,2800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %0,89 azalışla $139,5500 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2514 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,38 azalışla $0,2458 seviyesinde bulunuyor.
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