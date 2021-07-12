12 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para birimleri arasında en dikkat çeken para birimlerinden biri olan Bitcoin, birçok yatırımcı tarafından takip ediliyor. 12 Temmuz gününe Bitcoin 33 bin dolar ile başlarken ilerleyen saatlerde 34 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerindeki seviyesiyle alıcı buluyor. 12 Temmuz Ethereum ve Bitcoin fiyatları…