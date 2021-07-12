12 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para birimleri arasında en dikkat çeken para birimlerinden biri olan Bitcoin, birçok yatırımcı tarafından takip ediliyor. 12 Temmuz gününe Bitcoin 33 bin dolar ile başlarken ilerleyen saatlerde 34 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerindeki seviyesiyle alıcı buluyor. 12 Temmuz Ethereum ve Bitcoin fiyatları…
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $33.842,3300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,56 artışla $34.306,00 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $34.306,00 ve ₺297.370,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.129,2100 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %2,72 artışla $2.147,34 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.147,34 ve ₺18.624,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6295 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,12 artışla $0,6471 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6471 ve ₺5,6080'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2148 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,35 artışla $0,2156 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2156 ve ₺1,8686'ye karşılık gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum